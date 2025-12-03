Surfista pernambucano Carlos Burle sofre queda em onda gigante em Portugal e é resgatado

Burle foi retirado do mar com ajuda de colegas, liberado do hospital e passa bem

Surfista Carlos Burle sofre queda em onda gigante em Nazaré (Reprodução / Luizinho Big Surf)

O pernambucano Carlos Burle, de 58 anos, nome experiente do surfe brasileiro e referência mundial em ondas gigantes, viveu momentos de extrema tensão nesta quarta-feira (3) em Nazaré, Portugal, palco das maiores ondas do planeta. Aos 58 anos, o surfista sofreu uma queda, foi engolido pelo mar e precisou ser resgatado por colegas. Levado ao hospital para exames, recebeu alta e já se recupera bem.

Burle tentava descer uma onda gigante quando perdeu o equilíbrio e foi arrastado pela forte massa de água e espuma. O impacto o deixou à deriva no mar turbulento, exigindo uma operação de resgate imediata. O primeiro a chegar até o atleta foi Lucas Chumbo, parceiro de treinos e um dos principais nomes do surfe de ondas grandes.

Ao se aproximar, Chumbo teve o jet-ski virado pela força das ondas, mas não hesitou: saltou no mar, acionou o colete inflável e manteve a cabeça de Burle fora d’água até que outro equipamento de apoio conseguisse chegar.

O resgate final foi concluído por Willyam Santana, que conseguiu se aproximar com um segundo jet-ski após a sequência de ondas que atingiu os surfistas. A ação rápida da equipe evitou que o incidente tivesse consequências mais graves.

Em entrevista ao UOL, Lígia Moura, esposa de Carlos Burle, confirmou que o surfista passa bem, apesar do susto e da violência da queda. Ele foi encaminhado a um hospital local por precaução e, depois de ser avaliado, foi liberado.

As imagens registradas pelo videomaker Luiz Henrique da Silva mostram o momento exato em que Burle desaparece sob a espuma.

Confira o registro: