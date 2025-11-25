MMA: Recife Xtreme Fight terá três disputas de cinturão em dezembro

A luta principal da noite coloca frente a frente duas atletas experientes do cenário nacional (Reprodução)

No dia 6 de dezembro, Recife recebe a 11ª edição do Recife Xtreme Fight (RXF), um dos principais eventos de MMA de Pernambuco. O show acontece no antigo Clube das Águias, em Boa Viagem, a partir das 18h, com 13 lutas programadas, sendo nove de MMA profissional e quatro de MMA amador, além de três disputas de cinturão.

A luta principal da noite coloca frente a frente duas atletas experientes do cenário nacional pelo cinturão vago da categoria peso-palha (até 52,1 kg). A pernambucana Ingrid Silva, com passagens por eventos como Jungle Fight, LFA e ARES, enfrenta a cearense Maristela Alves, que já atuou em organizações como Brave Combat Federation e LFA.

“Lutar um cinturão em casa, num evento que vem crescendo ano após ano, é uma motivação enorme. Eu venho de um camp muito forte, estudei bastante o jogo da Maristela e vou deixar tudo lá dentro para ficar com esse título aqui em Recife”, afirma Ingrid Silva.

No co-main event, pelo cinturão vago do peso-leve (até 70,3 kg), o pernambucano invicto Anderson “Yugi” enfrenta o cearense Wellton “Jacaré” Vieira. Já no peso-pena (até 65,7 kg), o recifense Gustavo “Negromonte”, atual campeão e também ex-Jungle Fight, coloca o cinturão em jogo contra o goianense Flávio Pinho, da Brazilian Fight Team.

De acordo com o produtor do RXF, Luiz Rodrigo, a 11ª edição consolida o evento como vitrine do MMA nordestino.

“A ideia do Recife Xtreme Fight sempre foi dar espaço para os talentos da região em um palco profissional e estruturado. Nesta edição, conseguimos montar um card muito competitivo, com três cinturões em disputa e atletas de quatro estados do Nordeste, o que mostra a força da modalidade por aqui”, destaca.

“A cada edição vemos mais público, mais equipes interessadas e mais atletas querendo lutar no RXF. Isso movimenta as academias, gera oportunidades e ajuda a colocar Recife no mapa do MMA nacional”, completa o organizador.

Aos interessados, os ingressos para o Recife Xtreme Fight 11 estão à venda no site Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 50,00 no primeiro lote:

Cadeira VIP – a partir de R$ 50,00;

Cadeira Premium – a partir de R$ 75,00;

Mesa Premium – a partir de R$ 300,00.

Serviço

Evento: Recife Xtreme Fight 11 (RXF 11)

Data: 6 de dezembro de 2025

Local: Antigo Clube das Águias – Rua Arthur Bruno Schwambac, nº 695, Boa Viagem, Recife/PE

Horário: a partir das 18h

Ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/rxf-recife-xtreme-fight-06-de-dezembro