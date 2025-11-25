Clube FPS Sports encerra temporada com medalhas no Campeonato Pernambucano de Natação

Foram 14 medalhas conquistadas pelos nadadores do clube, na competição que marcou o encerramento do calendário estadual

Atletas do Clube FPS Sports (Divulgação)

Os atletas do Clube FPS Sports tiveram desempenho de destaque na etapa final do XXVIII Campeonato Pernambucano de Verão, realizada nesse último final de semana, no Parque Aquático Santos Dumont, em Recife. Foram 14 medalhas conquistadas pelos nadadores do clube. A competição marcou o encerramento do calendário estadual de natação em 2025 e evidenciou a evolução dos nadadores ao longo da temporada.

Os resultados conquistados refletem o esforço constante nos treinos e o compromisso da equipe técnica. O clube celebrou medalhas em diversas provas individuais e coletivas, consolidando sua presença entre os destaques da natação pernambucana.

Entre os resultados, Carlos Dias conquistou bronze nos 50m costas e 50m livre, além da prata no revezamento 4x50 livre misto. Igor Rodrigues também brilhou com a prata nos 50m livre e no revezamento. Juliane Louzene garantiu a prata nos 50m livre e o bronze nos 100m peito, enquanto Maria Luiza Tabosa levou bronze nas provas de 50m livre iniciante e 50m peito iniciante, além da prata no revezamento. Nathalia Palha somou duas pratas, nos 100m livre e no revezamento, e Viviane Maria encerrou sua participação com dois ouros, nos 50m livre iniciante e 50m peito iniciante.

O resultado foi bastante comemorado por todos no clube, pois foi o fechamento da melhor temporada da natação do FPS Sports desde a sua criação.

