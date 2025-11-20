Pernambucano disputa Campeonato Mundial Sem Kimono em Las Vegas

Atleta pernambucano, Kelvin Souza (Divulgação)

Na próxima terça-feira (dia 25), o atleta pernambucano Kelvin Souza embarca para os Estados Unidos, onde disputará uma das maiores e mais prestigiadas competições de Jiu-Jitsu do mundo. Natural de Abreu e Lima, o faixa preta estará representando Pernambuco, na categoria Pesadíssimo Master 1, no Campeonato Mundial Sem Kimono IBJJF de 2025 (World IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship).

A disputa será no Las Vegas Convention Center e acontece de 11 a 13 de dezembro. Ele chega em solo americano alguns dias antes para realizar treinamentos na Logic Jiu-jitsu HQ, em Arcádia, na Califórnia, com os professores Lucas Rocha e Thiago Silva (pernambucanos que hoje residem nos Estados Unidos). “Será minha terceira vez lutando no Campeonato Mundial Sem Kimono, um dos mais importantes eventos do mundo, sendo a segunda vez na faixa preta”, afirma Kelvin.

Sua história no Jiu-Jitsu começou há mais de dez anos. Ao longo de sua trajetória no esporte, Kelvin conquistou títulos importantes, como os campeonatos pernambucano, Recife Open, brasileiro e Sul-Americano, todos na modalidade Jiu-Jitsu sem kimono. Atualmente, aos 33 anos, o atleta pernambucano é o número 27 no ranking mundial em sua categoria de peso. “Venho dedicando minha vida a evoluir dentro e fora dos tatames. Levo os ensinamentos que adquiro no esporte para as diversas áreas de minha vida. Hoje busco conciliar a vida pessoal, os treinos e o trabalho”.

Além dos treinos diários e das competições, Kelvin é profissional de Educação Física e trabalha na área como professor em academias de musculação. Para cobrir as despesas da viagem (com o dólar custando mais de R$ 5), Kelvin organizou uma rifa, na qual toda a renda está sendo usada para os gastos com passagens aéreas, hospedagem, deslocamentos e alimentação. “Já sou muito grato a cada pessoa que comprou a rifa, que está compartilhando e apoiando esse desafio. Estar no mundial é a realização de um sonho, construído com muito suor e dedicação. Levo no meu coração a minha família, os meus alunos, os amigos e todos os meus companheiros de treinos da Okttopus e do CT Braga”, comenta. Quem quiser ajudar ainda pode comprar a rifa através deste link: https://rifei.com.br/rifa-kelvinnomundial

Para dar conta da rotina e dos gastos, a rede de apoio de Kelvin é essencial; e os patrocínios e apoios são fundamentais. Além da rifa para ajudar nas despesas da viagem – assim como na vida da grande maioria dos atletas brasileiros de esportes amadores e olímpicos - Kelvin também conta com o apoio financeiro e profissional de várias pessoas e empresas. “Para mim, é uma honra enorme representar Pernambuco, minha cidade de Abreu e Lima e a equipe que acredita tanto em mim e torna esse sonho possível como atleta e lutador de Jiu-Jitsu. É uma equipe multidisciplinar formada pela Secretaria de Esportes da cidade de Abreu e Lima, Go Sports Gestão Esportiva, DG Promotora, Whey Life Suplementos, Nexco, AN Odonto, Dr. Márcio Ferreira Osteopatia e Taysa Lou Nutricionista. Todos me ajudam demais a alcançar meus objetivos. A gente nunca luta sozinho no tatame”, afirma Kelvin.

MUNDIAL - O Jiu-Jitsu No-Gi, ou sem kimono, como o próprio nome diz, é a prática da arte marcial sem o kimono usado tradicionalmente nas lutas. Os atletas usam roupas de compressão, bermudas, o que permite que as pegadas sejam no corpo e não no tecido da roupa (diferente da luta tradicional, em que o kimono é usado como alavanca). Com um ritmo mais dinâmico e acelerado, a cada ano a modalidade vem crescendo mais ao redor do mundo. O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu No-Gi da IBJJF foi criado em 2007 e vem sendo realizando anualmente.