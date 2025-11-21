WSL confirma retorno de Medina ao circuito mundial após ano fora por lesão
Em janeiro de2025, Gabriel Medina sofreu uma lesão no ombro esquerdo
Publicado: 21/11/2025 às 08:56
Gabriel Medina, tricampeão mundial de surf (Divulgação/ Gabriel Medina)
A Liga Mundial de Surfe (WSL) confirmou nesta quinta-feira o retorno de Gabriel Medina ao Championship Tour em 2026, após o brasileiro receber um wild card para a próxima temporada. Fora do circuito em 2025 por conta da cirurgia no ombro, o tricampeão mundial voltará justamente no ano em que o formato muda novamente para pontos corridos, sem o Finals. A etapa de abertura será em 1º de abril, em Bells Beach, na Austrália.
"Gabriel Medina está oficialmente confirmado no Championship Tour. Ele foi Calouro do Ano aos 17, campeão mundial aos 20. É Pipe Master (campeão em Pipeline), bicampeão no Taiti, responsável por quebrar um jejum de 45 anos sem um goofy ser campeão em J-Bay e um jejum de 15 anos sem um goofy ganhar em Snapper (Gold Coast). Ele foi o primeiro a dar um backflip em uma competição e tem muito mais história para escrever no próximo ano", disse a WSL em comunicado.
Medina projetou um ano de retomada. Para ele, a mudança de formato favorece sua regularidade. "Com certeza, a minha meta é ser tetra mundial. Pretendo voltar com força total. O calendário começa em abril e termina em dezembro, no Havaí, como era antes. Eu prefiro assim, com pontos corridos. Vai ser um ano muito bom e tenho bastante tempo para me preparar. Isso me motiva."
O Brasil terá novamente uma delegação numerosa no CT. Além de Medina, já estão confirmados Yago Dora, atual campeão mundial, Italo Ferreira, Filipe Toledo, Miguel Pupo, João Chianca e Alejo Muniz.