WSL confirma retorno de Medina ao circuito mundial após ano fora por lesão

Gabriel Medina, tricampeão mundial de surf (Divulgação/ Gabriel Medina)

A Liga Mundial de Surfe (WSL) confirmou nesta quinta-feira o retorno de Gabriel Medina ao Championship Tour em 2026, após o brasileiro receber um wild card para a próxima temporada. Fora do circuito em 2025 por conta da cirurgia no ombro, o tricampeão mundial voltará justamente no ano em que o formato muda novamente para pontos corridos, sem o Finals. A etapa de abertura será em 1º de abril, em Bells Beach, na Austrália.

O convite da Liga recoloca Medina no centro do cenário internacional ao lado de John John Florence, também tricampeão e igualmente agraciado com wild card.

"Gabriel Medina está oficialmente confirmado no Championship Tour. Ele foi Calouro do Ano aos 17, campeão mundial aos 20. É Pipe Master (campeão em Pipeline), bicampeão no Taiti, responsável por quebrar um jejum de 45 anos sem um goofy ser campeão em J-Bay e um jejum de 15 anos sem um goofy ganhar em Snapper (Gold Coast). Ele foi o primeiro a dar um backflip em uma competição e tem muito mais história para escrever no próximo ano", disse a WSL em comunicado.

Medina projetou um ano de retomada. Para ele, a mudança de formato favorece sua regularidade. "Com certeza, a minha meta é ser tetra mundial. Pretendo voltar com força total. O calendário começa em abril e termina em dezembro, no Havaí, como era antes. Eu prefiro assim, com pontos corridos. Vai ser um ano muito bom e tenho bastante tempo para me preparar. Isso me motiva."

O Brasil terá novamente uma delegação numerosa no CT. Além de Medina, já estão confirmados Yago Dora, atual campeão mundial, Italo Ferreira, Filipe Toledo, Miguel Pupo, João Chianca e Alejo Muniz.

