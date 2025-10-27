Clube Português recebe Campeonato Brasileiro de Hóquei Masculino
Competição acontece de 27 de outubro a 1º de novembro e reúne seis equipes no Recife
Publicado: 27/10/2025 às 20:05
Hóquei Masculino do Clube Português do Recife (Divulgação)
O Clube Português do Recife será o palco do Campeonato Brasileiro de Hóquei Masculino de 2025, que começa nesta segunda-feira (27) e se estende até sábado (1º). Ao todo, seis equipes disputarão o título nacional da temporada.
Além do time da casa, participam da competição Sport (PE), Fortaleza (CE), Sertãozinho (SP), Internacional de Regatas (SP) e Mogiana (SP).
O torneio terá uma primeira fase em que todas as equipes se enfrentam, e os quatro melhores classificados avançam para as semifinais. O Clube Português, atual vice-campeão, busca o sexto título da sua história, após conquistas em 1980, 1981, 1998, 1999 e 2000.
A organização é da Confederação Skate Brasil (CSB), com apoio da Federação Pernambucana de Patinagem.
Jogos do campeonato:
1ª rodada (27/10)
•Internacional de Regatas x Fortaleza – 18h
•Sertãozinho x Sport – 19h30
•Abertura – 21h
•Clube Português x Mogiana – 21h30
2ª rodada (28/10)
•Sertãozinho x Fortaleza – 18h
•Mogiana x Sport – 19h30
•Clube Português x Internacional de Regatas – 21h
3ª rodada (29/10)
•Sport x Fortaleza – 9h
•Clube Português x Sertãozinho – 10h30
•Internacional de Regatas x Mogiana – 12h
4ª rodada (29/10)
•Clube Português x Fortaleza – 18h
•Internacional de Regatas x Sport – 19h30
•Mogiana x Sertãozinho – 21h
5ª rodada (30/10)
•Mogiana x Fortaleza – 18h
•Sertãozinho x Internacional de Regatas – 19h30
•Clube Português x Sport – 21h
Semifinais (31/10)
•2° colocado x 3° colocado – 19h
•1° colocado x 4° colocado
Disputa do 5° lugar, 3° lugar e final (01/11)
•5° colocado x 6° colocado – 16h
•3° lugar: perdedores das semifinais – 17h30
•Final: vencedores das semifinais