Clube Português recebe Campeonato Brasileiro de Hóquei Masculino

Competição acontece de 27 de outubro a 1º de novembro e reúne seis equipes no Recife

Hóquei Masculino do Clube Português do Recife (Divulgação)

O Clube Português do Recife será o palco do Campeonato Brasileiro de Hóquei Masculino de 2025, que começa nesta segunda-feira (27) e se estende até sábado (1º). Ao todo, seis equipes disputarão o título nacional da temporada.

Além do time da casa, participam da competição Sport (PE), Fortaleza (CE), Sertãozinho (SP), Internacional de Regatas (SP) e Mogiana (SP).

O torneio terá uma primeira fase em que todas as equipes se enfrentam, e os quatro melhores classificados avançam para as semifinais. O Clube Português, atual vice-campeão, busca o sexto título da sua história, após conquistas em 1980, 1981, 1998, 1999 e 2000.

A organização é da Confederação Skate Brasil (CSB), com apoio da Federação Pernambucana de Patinagem.



Jogos do campeonato:

1ª rodada (27/10)

•Internacional de Regatas x Fortaleza – 18h

•Sertãozinho x Sport – 19h30

•Abertura – 21h

•Clube Português x Mogiana – 21h30

2ª rodada (28/10)

•Sertãozinho x Fortaleza – 18h

•Mogiana x Sport – 19h30

•Clube Português x Internacional de Regatas – 21h

3ª rodada (29/10)

•Sport x Fortaleza – 9h

•Clube Português x Sertãozinho – 10h30

•Internacional de Regatas x Mogiana – 12h

4ª rodada (29/10)

•Clube Português x Fortaleza – 18h

•Internacional de Regatas x Sport – 19h30

•Mogiana x Sertãozinho – 21h

5ª rodada (30/10)

•Mogiana x Fortaleza – 18h

•Sertãozinho x Internacional de Regatas – 19h30

•Clube Português x Sport – 21h

Semifinais (31/10)

•2° colocado x 3° colocado – 19h

•1° colocado x 4° colocado

Disputa do 5° lugar, 3° lugar e final (01/11)

•5° colocado x 6° colocado – 16h

•3° lugar: perdedores das semifinais – 17h30

•Final: vencedores das semifinais