Renascido após ficar longe das corridas, Born Slippy vence GP Bento Magalhães

Born Slippy venceu o GP Bento Magalhães (Melissa Fernandes/DP)

O turfe pernambucano mostrou que está bem vivo e criando novas histórias carregadas de emoção. Na tarde deste sábado (25), o cavalo pernambucano Born Slippy, montado pelo o jóquei W. Pereira, venceu o páreo principal do 57º Grande Prêmio Bento Magalhães, realizado no Jockey Club de Pernambuco.

A vitória de ponta a ponta nos 2.400 m da maior prova do turfe nordestino foi acompanhada por um ótimo público nas arquibancadas do Hipódromo da Madalena. A premiação pela vitória foi de R$ 20 mil. O segundo colocado foi Minnesota (F.H. Costa) e o terceiro foi Bebê Fortuna (W. Gomes).

O triunfo foi carregado de simbolismo. Foi a primeira vez que o W. Pereira, 20 anos, disputou a prova principal do Bentão. E venceu com contra concorrentes de peso, que hoje estão disputando provas no Rio de Janeiro e São Paulo, e vieram participar do Bento Magalhães. Já cavalo Born Slippy estava escanteado por problemas do antigo proprietário, também conquistou sua primeira vitória na prova. Ele já tinha vencido o GP Manoel Medeiros, prova anterior ao Bento Magalhães.

Para completar o combo, o proprietário do cavalo, Geraldo Carvalho, voltou a se envolver com corridas este ano, após quase 30 anos afastado do esporte. "É uma vitória que nos emociona bastante. Esse cavalo estava adormecido e agora renasceu. Dedico esse troféu a meu avô (Gilberto) e meu pai (Geraldo), que sei onde eles estiverem estão bem felizes, e para todos os profissionais que se dedicaram para que essa vitória acontecesse", afirmou Geraldo Carvalho.

Bastante celebrado, o agora jóquei vencedor do Bentão quase não conseguia falar, com tantos abraços e agradecimentos. "Minha primeira vitória no Bentão, agradeço a Deus e a torcida e vamos atrás de mais", disse W. Pereira, chamado pelos amigos e pela equipe de "gatinho".

EDÍSIO PEREIRA

A próxima corrida no Jockey Club de Pernambuco já tem data marcada: o Grande Prêmio Edísio Pereira, dia 30 de novembro, a segunda maior prova do turfe nordestino.

VENCEDORES - 57ª GRANDE PRÊMIO BENTO MAGALHÃES

1º Páreo - 1000 m- 13h

PRÊMIO RAUL BANDEIRA /MAURO PUGLIESE BRANCO

1º) QUARENTENA - L.HENRIQUE

2º) DE CALIDAD - J.VICTOR

2º Páreo - 1500 m- 13h30

PRÊMIO J. CLUB CEARENSE/D. CLUB SOBRALENSE - TAÇA ROGERIO ALENCAR (MINHA JOIA)

1º) JOLÍN - L.ENRIQUE

2º) LARUSSO - F.SALES

3º Páreo - 1000 m- 14h

PRÊMIO PAULO ROBERTO SALAZAR UCHOA

1º) QATAR DO IGUASSU - F.H.COSTA

2º) PASSA NA FRENTE - L.HENRIQUE

4º Páreo - 1300 m - 14h30

PROVA ESPECIAL JORNALISTA CLAUDIO SANTA CRUZ

1º) NIKKA - W.XAVIER

2º) MAYFAIR - W.PEREIRA

5º Páreo - 1200 m- 15h

CLÁSSICO FELIPE CAMARÃO - 1ª PROVA TRÍPLICE COROA NORDESTINA 2025

1º) ONATAH - W.GOMES

2º) OCEANE - W.P.SILVA

6º Páreo - 1000 m- 15h30

GRANDE PRÊMIO ROMEU MEDEIROS

1º) NOVA HART - L.HENRIQUE

2º) JUNGLE KING - W.PEREIRA

7º Páreo - 1700 m- 16h

GRANDE PRÊMIO PEDRO ALLAIN TEIXEIRA

1º) SEMENTE DA PAZ - W.XAVIER

2º) CASTRO FIDEL - F.H.COSTA

8º Páreo - 2400 m- 16h40

GRANDE PRÊMIO BENTO MAGALHÃES ABCPCC

1º) BORN SLIPPY - W.PEREIRA

10º) MINNESOTA - F.H.COSTA