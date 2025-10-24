Maria Clara Pacheco faz história e conquista ouro mundial no taekwondo

Maria Clara, de apenas 22 anos, é a segunda brasileira a se tornar Campeã Mundial de Taekwondo

Maria Clara Pacheco e Natália Falavigna, campeãs mundiais de Taekwondo (Divulgação/ Time Brasil)

Maria Clara Pacheco, aos 22 anos, entrou para a história do esporte brasileiro ao conquistar a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Taekwondo, realizado em Wuxi, na China. A vitória marcou o retorno do Brasil ao topo da modalidade depois de 20 anos, consolidando Maria Clara como uma das maiores promessas do taekwondo nacional.

A trajetória da atleta no Mundial começou com vitórias decisivas contra Leonor Correia (Portugal), Laura Rodriguez Marquina (Espanha) e Faith Dillon (Estados Unidos), em seguida enfrentou a chinesa Luo Zongshi nas semifinais e garantiu sua vaga na grande decisão contra a sul-coreana Kim Yu-jin, campeã olímpica. Maria Clara derrotou Kim Yu-jin por 2 a 0 e trouxe a medalha de volta para o Brasil, após 20 anos.

O feito de Maria Clara representa um marco para o taekwondo brasileiro, inspirando jovens atletas e mostrando que o país continua sendo competitivo em nível mundial. Entre as emoções do momento, a campeã recebeu o apoio de Natália Falavigna, a primeira brasileira a vencer um Mundial, reforçando a importância da conquista para o esporte brasileiro.