Turfe resiste ao tempo; 57ª edição do GP Bento Magalhães será neste sábado

Se tem uma modalidade esportiva que aparece no Diario de Pernambuco há muito tempo é o turfe

Bento Magalhães será neste sábado (Acervo DP)

Se tem uma modalidade esportiva que aparece no Diario de Pernambuco há muito tempo é o turfe. Nestes 200 anos do jornal Mais Antigo em circulação da América Latina, as corridas de cavalos ganharam destaque bem antes do hoje dominante futebol. Há registros de anúncios de programações turfísticas já em 1860. Isso mesmo, estamos falando do século XIX.

O tempo avançou e, em pleno século XXI, o turfe tenta resistir ao tempo. Sem o glamour de outrora, quando os senhores compareciam de casaca e chapéu e as mulheres de vestidos longos e joias, mas ainda cativando um público fiel. Prova disso, é que neste sábado (25), o Jockey Club de Pernambuco sedia a 57ª edição do Grande Prêmio Bento Magalhães, que mantém o status de maior prova do turfe nordestino.

Serão oito páreos, a partir das 13h - veja a programação abaixo. O GP Bento Magalhães será corrido às 16h40 e ofertará ao seu vencedor um prêmio de R$ 20 mil. A organização espera receber cerca de três mil pessoas nas arquibancadas do Prado da Madalena.

"O Hipódromo da Madalena foi inaugurado em 23 de dezembro de 1859, com a presença do Imperador D. Pedro II. E ao longo do tempo vem se mantendo com a participação dos sócios e dos proprietários inscrevendo seus cavalos nas corridas. E temos o orgulho de organizar a 57ª edição do GP Bento Magalhães, a maior prova do turfe nordestino. Será uma ótima disputa na raia, com 11 animais, mas também um dia de alegria e convivência entre amigos", enfatizou o presidente do Jockey Club de Pernambuco, Carlos Baltar.

A meta do Hipódromo é ter corridas quinzenais. Ainda este ano, vão acontecer também o tradicional Grande Prêmio Edísio Pereira, em novembro, e o Grande Prêmio Sérgio Paiva, em dezembro.

ESCOLINHA DE JÓQUEIS

Se tem uma pessoa que conhece a fundo o Jockey Club de Pernambuco e o turfe pernambucano é Chico Mendonça, locutor oficial das provas. Sábado será a sua 34ª narração do Grande Prêmio Bento Magalhães. Ele fala com orgulho da Escolinha dos jóqueis, que funciona no local.

“A Escolinha segue produzindo bons talentos. Inclusive, os três melhores jóqueis do Rio de Janeiro, aliás, são pernambucanos e vão estar aqui. E hoje até os cearenses têm procurado nossos jóqueis para montar seus cavalos, tanto no Ceará, como no Rio e em São Paulo. Vai ser uma grande festa no sábado”, disse Chico Mendonça.

57ª GRANDE PREMIO BENTO MAGALHÃES

Programação

1º Páreo - 1000 m- 13h

PRÊMIO RAUL BANDEIRA /MAURO PUGLIESE BRANCO

1 GRANDE TROVÃO - W.GOMES

2 DE CALIDAD - J.VICTOR

3 KIORO QUE - G.MARTINS

5 QUARENTENA - L.HENRIQUE

6 OBERNAI - W.PEREIRA

2º Páreo - 1500 m- 13h30

PRÊMIO J. CLUB CEARENSE/D. CLUB SOBRALENSE - TAÇA ROGERIO ALENCAR (MINHA JOIA)

1 LEBLON TIME - W.GOMES

2 MADERO - B.MELO

3 LARUSSO - F.SALES

4 RITZ -J.VICTOR

5 HELLO I ASK - W.XAVIER

6 JOLÍN - L.ENRIQUE

3º Páreo - 1000 m- 14h

PRÊMIO PAULO ROBERTO SALAZAR UCHOA

1 LEVITATING - G.SANTANA

2 GUAPO DA LAGOA - J.VICTOR

3 PATROPI - I.LUCAS

4 PASSA NA FRENTE - L.HENRIQUE

5 LIONEL THE BEST - A.M.SILVA

6 TIQUE ZIP - W.PEREIRA

7 QUEDA DE BRAÇO - W.GOMES

8 PRINCESA HELOISA - W.XAVIER

9 QATAR DO IGUASSU - F.H.COSTA

4º Páreo - 1300 m - 14h30

PROVA ESPECIAL JORNALISTA CLAUDIO SANTA CRUZ

1 MAYFAIR - W.PEREIRA

2 MINUXA - W.P.SILVA

3 NIKKA - W.XAVIER

5º Páreo - 1200 m- 15h

CLÁSSICO FELIPE CAMARÃO - 1ª PROVA TRÍPLICE COROA NORDESTINA 2025

1 ONATAH - W.GOMES

2 HARD LADY - G.SANTANA

3 OREGON STREET - W.XAVIER

4 ONEIDA - F.H.COSTA

5 OCEANE - W.P.SILVA

6 HARD LYA - B.MELO

7 HARD STORM - W.PEREIRA

6º Páreo - 1000 m- 15h30

GRANDE PRÊMIO ROMEU MEDEIROS

1 LUIS-VICTOR - W.XAVIER

2 JUNGLE KING - W.PEREIRA

3 NOVA HART - L.HENRIQUE

4 LORD GOLD - J.VICTOR

5 LOG ON - F.H.COSTA

6 QUILOXI - B.MELO

7º Páreo - 1700 m- 16h

GRANDE PRÊMIO PEDRO ALLAIN TEIXEIRA

1 GLADIADOR DA LAGOA - R.SOUSA

2 CAMPELIPE - W.PEREIRA

3 MEU AMOR MAIOR - B.MELO

4 MERO ACASO - J.SILVA

5 CASTRO FIDEL - F.H.COSTA

6 ATO MAXIMO - J.VICTOR

7 SEMENTE DA PAZ - W.XAVIER

8 SALT BAE - W.GOMES

8º Páreo - 2400 m- 16h40

GRANDE PRÊMIO BENTO MAGALHÃES ABCPCC

1 LANCELOT KITTEN - W.XAVIER

2 BORN SLIPPY - W.PEREIRA

3 JOÃO NINGUEM - W.P.SILVA

4 KRUSWAROVSKI - L.HENRIQUE

5 RAINBOW LIUS - J.VICTOR

6 ULTIMO ROMANTICO - G.SANTANA

7 QUEBRANTO - B.MELO

8 SUGGAR DADDY - F.SALES

9 TOCAI DEL VENETO - A.M.SILVA

10 MINNESOTA - F.H.COSTA

11 BEBÊ FORTUNA - W.GOMES