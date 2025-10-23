Jockey Club de Pernambuco promove neste sábado (25), o 57º Grande Prêmio Bento Magalhães
A maior prova do turfe nordestino movimenta o Jockey Club de Pernambuco
Publicado: 23/10/2025 às 12:01
O Grande Prêmio Manoel Medeiros também aconteceu no Jockey Club de Pernambuco (Divulgação/ Jockey Club)
O Jockey Club de Pernambuco se prepara para viver mais um momento histórico com a realização do 57º Grande Prêmio Bento Magalhães, a mais tradicional e prestigiada prova do turfe nordestino. O evento acontecerá no dia 25 de outubro, a partir das 13h, reunindo os melhores animais, profissionais e apaixonados pelo turfe de todo o país.
Além das disputas na pista, o evento é um verdadeiro encontro de gerações, reunindo famílias, criadores, proprietários, treinadores e admiradores do cavalo de corrida em um ambiente de festa e celebração.
Com entrada gratuita para mulheres e crianças, e valor simbólico de R$ 20 para os homens (dos quais R$ 10 são revertidos em apostas), o 57º Grande Prêmio Bento Magalhães promete um dia inesquecível para todos que amam o turfe e as tradições pernambucanas.
Serviço:
Data: 25 de outubro
A partir das 13h
Local: Jockey Club de Pernambuco
Entrada: Mulheres e crianças – grátis | Homens – R$ 20 (com R$ 10 revertidos em apostas)