Jockey Club de Pernambuco promove neste sábado (25), o 57º Grande Prêmio Bento Magalhães

O Grande Prêmio Manoel Medeiros também aconteceu no Jockey Club de Pernambuco (Divulgação/ Jockey Club)

O Jockey Club de Pernambuco se prepara para viver mais um momento histórico com a realização do 57º Grande Prêmio Bento Magalhães, a mais tradicional e prestigiada prova do turfe nordestino. O evento acontecerá no dia 25 de outubro, a partir das 13h, reunindo os melhores animais, profissionais e apaixonados pelo turfe de todo o país.

Reconhecido como o maior evento do calendário do turfe no Nordeste, o GP Bento Magalhães é sinônimo de emoção, tradição e competitividade. A programação contará com páreos equilibrados, presenças marcantes e um público entusiasmado, que promete lotar as arquibancadas do Jockey em um espetáculo de velocidade, adrenalina e paixão pelo esporte.

Além das disputas na pista, o evento é um verdadeiro encontro de gerações, reunindo famílias, criadores, proprietários, treinadores e admiradores do cavalo de corrida em um ambiente de festa e celebração.

Com entrada gratuita para mulheres e crianças, e valor simbólico de R$ 20 para os homens (dos quais R$ 10 são revertidos em apostas), o 57º Grande Prêmio Bento Magalhães promete um dia inesquecível para todos que amam o turfe e as tradições pernambucanas.

Serviço:

Data: 25 de outubro

A partir das 13h

Local: Jockey Club de Pernambuco

Entrada: Mulheres e crianças – grátis | Homens – R$ 20 (com R$ 10 revertidos em apostas)