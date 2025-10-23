Caxangá Golf & Country Club realiza 40º Aberto de Golfe

Caxangá Golf & Country Club (Divulgação)

Entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, o Caxangá Golf & Country Club realiza a 40ª edição do Aberto de Golfe do Caxangá, o maior torneio de golfe do Norte e Nordeste e um dos mais tradicionais do Brasil. O campeonato, válido para o ranking nacional, é voltado para jogadores profissionais e amadores que podem disputar entre as 5 categorias disponíveis, sendo elas feminino, masculino, juvenil, scratch e golfistas da madrugada.

Este ano, o evento ganha ainda mais destaque pelo seu posicionamento social. 5% do valor arrecadado com as inscrições será destinado a organização Aldeias Infantis SOS, que atua há mais de 70 anos na proteção e cuidado de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. A ONG lidera o maior movimento de cuidado do mundo e atua junto a meninas e meninos que perderam o cuidado parental ou estão em risco de perdê-lo.

O evento será aberto também para quem deseja apenas assistir e a estimativa dos organizadores é de um público estimado em aproximadamente 600 pessoas por dia de evento, entre jogadores, amantes do esporte, familiares, sócios do clube e demais interessados. A programação inclui coquetel de abertura e happy hour com música ao vivo, além da cerimônia de premiação que ocorrerá na tarde do dia 2 de novembro, dentro de um plano de atividades que trará ainda clínica de golfe e sorteio de brindes.

Considerado um dos eventos mais importantes de Golfe do Nordeste, o campeonato é uma realização do Caxangá Golf & Country Club com apoio da Federação Pernambucana de Golfe (Fepeg), Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe) e Royal & Ancient Golf Club de St. Andrews (R&A, da Escócia).

Carolina Sultanum, presidente do Caxangá, explica que a combinação entre tradição, esporte de excelência e responsabilidade social torna esta edição um marco especial para o clube, atletas e patrocinadores. “Este evento não é apenas para os apaixonados por golfe, mas também para famílias, parceiros e toda a comunidade, para vivenciar de perto a tradição, a beleza do esporte e a integração social que marcam esta edição histórica”.



Sobre a Aldeias Infantis SOS



A Aldeias Infantis SOS (SOS Children’s Villages) é uma organização global, de incidência local, que atua no cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e famílias. A organização lidera o maior movimento de cuidado do mundo e atua junto a meninas e meninos que perderam o cuidado parental ou estão em risco de perdê-lo, além de desenvolver ações humanitárias.

Fundada na Áustria, em 1949, está presente em mais de 130 países. No Brasil, atua há 58 anos e mantém cerca de 80 projetos, em 30 localidades de Norte ao Sul do país. Ao trabalhar junto com famílias em risco de se separar e fornecer acolhimento para crianças e adolescentes que perderam o cuidado parental, a Aldeias Infantis SOS luta para que nenhuma criança cresça sozinha.

Para saber mais: www.aldeiasinfantis.org.br

Serviço

40ª edição do Aberto do Caxangá

Data: De 30 de outubro a 2 de novembro

Local: Caxangá Golf & Country Club - Av. Caxangá, n.º 5362, Iputinga, Recife-PE

Mais informações: (81) 98564-4002 / (81) 3271-1026