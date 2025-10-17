Verão na Rede: o primeiro torneio de vôlei de praia Master de Pernambuco

A proposta é que o torneio se consolide como um evento anual, estimulando a prática do vôlei Master

vôlei de praia Master (Divulgação)

Neste final de semana, dias 18 e 19/10, Pernambuco será palco de um evento inédito que promete marcar o calendário esportivo estadual: o Verão na Rede, o primeiro torneio de vôlei de praia exclusivamente Master.

Realizado pela AC Eventos, em parceria com a Arena Azure, o torneio foi idealizado pela jornalista e atleta Master , Andréa de Carvalho, de 54 anos, e nasce com um propósito claro, celebrar o esporte, a vitalidade e o bem-estar físico e mental da geração Master.

“Passei cerca de dois anos pensando, idealizando esse projeto. E hoje ele está sendo realizado. Isso Resultou do compromisso com o processo, da coragem para decidir e das escolhas que eu fiz, de quem escolhi para estar ao meu lado. Essas pessoas me entendem, me apoiam e, acima de tudo, acreditaram no meu projeto. São verdadeiros aliados na realização desse sonho”, destaca emocianada.

A ideia do Verão na Rede surgiu do desejo de criar um ambiente competitivo, saudável e acolhedor para atletas amadores que continuam ativos após os 40 e 50 anos. São pessoas que, mesmo com as demandas da vida adulta, seguem firmes no esporte, treinando em centros de treinamento, jogando aos fins de semana e mantendo viva a paixão pelo vôlei.

Mais do que um torneio, o Verão na Rede é um convite à convivência e ao autocuidado. O evento une esporte, saúde e socialização, reforçando a importância de manter o corpo em movimento e a mente equilibrada em todas as fases da vida.

Estudos comprovam que a prática esportiva regular reduz sintomas de ansiedade e depressão, melhora a autoestima e fortalece o vínculo social, algo que os atletas Master conhecem bem.

“O vôlei é mais do que um jogo, é uma terapia coletiva, uma forma de manter a alegria e o entusiasmo pela vida . O Verão na Rede é mais do que uma competição, é um símbolo de que o tempo não é um limite, é um convite para continuar em movimento, celebrando o que o esporte tem de melhor: amizade e superação”, reforça Andréa.

O torneio contará com as seguintes categorias:

•Quartetos femininos (40+ e 50+)

•Quarteto masculino (40+)

•Duplas femininas (40+ e 50+)

•Duplas masculinas (40+) e mistas (40+)

Cada equipe poderá ter apenas um atleta de 39 anos, e os jogos seguirão as regras oficiais do vôlei de praia, com árbitros federados conduzindo as partidas.

Para tornar a experiência ainda mais completa, o Verão na Rede preparou um lounge temático, recriando o clima de praia dentro da Arena. O espaço oferecerá mesa de frutas, água, massoterapeuta e degustação de alimentação saudável, garantindo conforto, relaxamento e momentos de confraternização entre os atletas.

A proposta é que o torneio se consolide como um evento anual, estimulando a prática do vôlei Master e fortalecendo a comunidade esportiva pernambucana.

Serviço

Evento: Verão na Rede – 1º Torneio de Vôlei de Praia Master de Pernambuco

Data: 18 e 19 de outubro de 2025

Local: Arena Azure – Pernambuco

Categorias: Quartetos e Duplas Master (40+ e 50+)

Realização: AC Eventos e Arena Azure

Informações: Andréa de Carvalho: 81 9106-5210