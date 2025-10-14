Rise Club promove manhãs gratuitas de autocuidado e artes marciais para mulheres no Recife

Unidades do Espinheiro e Boa Viagem realizam aulas especiais de Muay Thai, jiu-jítsu, defesa pessoal e yoga durante o Outubro Rosa

O mês de outubro inspira a mobilização pela saúde da mulher, e a Rise Club entra no clima com uma programação gratuita dedicada ao bem-estar, à autoconfiança e ao empoderamento feminino. Em ambientes acolhedores e exclusivos para mulheres, as unidades do Espinheiro e de Boa Viagem, no Recife, receberão atividades práticas e conversas sobre saúde física e mental, com vagas limitadas e inscrição antecipada.

A programação tem início a partir deste sábado (18), na unidade do Espinheiro, com um aulão de Muay Thai, das 9h às 12h. A proposta é proporcionar uma manhã de movimento, força e autocuidado, incentivando a prática esportiva como aliada da saúde física e emocional. A atividade é aberta a mulheres de todos os níveis, incluindo iniciantes.

Já no domingo (19), a unidade de Boa Viagem recebe realiza o Aulão Outubro Rosa, também gratuito, com yoga, jiu-jítsu, defesa pessoal e um bate-papo sobre saúde mental. As atividades serão conduzidas pelas professoras Andreza Muniz (pentacampeã brasileira e campeã mundial de jiu-jítsu) e Roberta Alves, além da professora de yoga Juanita e da psicóloga Ingrid May. Ao longo da manhã, as participantes vivenciarão práticas de respiração e alongamento, técnicas básicas de jiu-jítsu e noções de defesa pessoal aplicáveis ao dia a dia, seguidas por uma conversa sobre cuidado integral da saúde da mulher.



Cronograma – Boa Viagem (19 de outubro)

9h: Acolhimento das convidadas

9h30: Yoga com Juanita

10h: Jiu-jítsu e defesa pessoal com Andreza Muniz e Roberta Alves

11h30: Bate-papo sobre saúde mental com a psicóloga Ingrid May, seguido de brunch e sorteios



Serviço

Aulão de Muay Thai – Rise Club Espinheiro

Data: 18 de outubro de 2025

Horário: das 9h às 12h

Local: Unidade Espinheiro – Recife

Público: exclusivo para mulheres

Valor: gratuito

Inscrições e informações: WhatsApp (81) 99933-6108

Vagas limitadas

Aulão Outubro Rosa – Rise Club Boa Viagem (BV2)

Data: 19 de outubro de 2025

Horário: das 9h às 12h

Local: Rua Ana Camelo da Silva, 168 – Boa Viagem, Recife

Público: exclusivo para mulheres

Valor: gratuito

Inscrições e informações: WhatsApp (81) 99933-6108

Vagas limitadas