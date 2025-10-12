Professora realiza rifa para reformar tatame e manter projeto social de Jiu-Jitsu no Janga

Horrana Sales lidera o "Esportes para Todos", formando campeões dentro e fora dos tatames

Horrana Sales, professora de Jiu-Jitsu, e alunos do projeto "Esportes para Todos" (Divulgação)

No bairro do Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, o Jiu-Jitsu tem sido ferramenta de transformação social graças ao trabalho da professora Horrana Sales. Criadora do projeto "Esportes para Todos", ela treina mais de 70 crianças e adolescentes em um espaço improvisado na casa de familiares, local que virou um verdadeiro ponto de esperança para a comunidade.

O projeto nasceu no fim da pandemia com o propósito de incluir jovens no esporte e promover valores como respeito, disciplina e superação. Mesmo sem estrutura ideal, o trabalho de Horrana vem rendendo frutos: recentemente, sua equipe conquistou duas medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze na Copa Kids, principal torneio de Jiu-Jitsu do Norte e Nordeste.

Entre os destaques está Sebas Reges, de apenas oito anos, aluno de escola pública e praticante há pouco mais de seis meses, que já começa a se destacar nas competições regionais.

Apesar dos resultados e do impacto positivo na vida das crianças, o projeto não conta com apoio público nem patrocínios privados. A única ajuda vem de uma ONG dos Emirados Árabes, que, por meio de uma amiga da professora, envia cestas básicas e quimonos para os alunos.

Agora, Horrana enfrenta um novo desafio: reformar o tatame e ampliar o espaço de treino. Para isso, lançou uma rifa solidária, com o objetivo de arrecadar fundos e garantir melhores condições para os jovens atletas.