Quatro jogadoras formadas no FMO/Clube Português reforçam Seleção Brasileira de Handebol
Lusas do FMO/Português se apresentam à Seleção Brasileira de Handebol, em Portugal
Publicado: 13/10/2025 às 12:55
Jogadoras convocadas para Seleção Brasileira de Handebol (Divulgação)
A Seleção Brasileira Feminina de Handebol iniciou nesta segunda-feira (13) mais uma etapa de preparação para o Mundial da modalidade — e com forte presença pernambucana. Quatro jogadoras formadas no FMO/Clube Português se apresentaram hoje em Rio Maior, Portugal, onde o grupo treina até o dia 19 de outubro.
O técnico Cristiano Rocha, que comanda tanto a Seleção quanto o FMO/Português, celebrou a presença das quatro atletas e destacou o trabalho de formação realizado pelo clube. “São mais de 20 anos de um projeto intenso e bem estruturado, que já rendeu títulos nacionais e revelou inúmeras jogadoras profissionais. Ver essas atletas na seleção adulta é um processo natural desse trabalho”, afirmou.
Cristiano também elogiou o desempenho de Jamily, uma das poucas convocadas que ainda atuam no Brasil. “Ela vem sendo chamada desde o pós-Olimpíada e tem mostrado regularidade e alto nível nos treinos. É uma atleta que representa bem a força do nosso handebol”, disse.
Após o período de treinos na Áustria em setembro, a Seleção agora foca na reta final de preparação para o Mundial, que será disputado entre novembro e dezembro nos Países Baixos. O Brasil está no grupo G, ao lado de Suécia, República Tcheca e Cuba.