Atletas do Vale do São Francisco garantem vaga no Mundial de Triathlon e Multisports em Abu Dhabi

Atletas do Vale do São Francisco (Reprodução)

A equipe de triatletas do Vale do São Francisco segue fazendo história no cenário esportivo brasileiro. No último fim de semana, atletas de Petrolina (PE) despontaram nacionalmente ao conquistar títulos no Campeonato Brasileiro de Triathlon e Multisports, garantindo vaga para o Mundial que será realizado em Abu Dhabi, em 2026.

Os competidores são treinados pelo professor Fábio Brito, técnico especialista em Triathlon pela Unicamp e pela Universidad del Triathlon México, referência no esporte.

A prova, realizada em Itaparica (BA), movimentou mais de 200 atletas de diferentes categorias dos amadores aos profissionais, com participação de diversos Triatletas campeões mundiais

Entre os grandes destaques da competição estão as atletas do Vale:

Ana Letícia – Bicampeã Brasileira de Aquathlon, categoria 18-19 anos (2025).

Sofia Farias – Vice-campeã Brasileira de Aquathlon, categoria 16-17 anos (2025).

Renan Santos – Vice-campeão Brasileiro de Crosstriathlon, categoria 30-34 anos (2025), em prova realizada no dia 24 de maio em Rio de Contas (BA)

Maria Eduarda – Vice-campeã Brasileira de Aquathlon Infantil, categoria 12-13 anos (2025), na prova realizada em junho, em Juazeiro (BA).

Com dedicação, disciplina e treinos intensos, os atletas se preparam em locais estratégicos da região, como a piscina da Univasf em Petrolina e o Clube de Subtenentes e Sargentos da PM-BA, em Juazeiro.

“Ver nossos atletas do Vale do São Francisco alcançando destaque nacional é motivo de muito orgulho. Esse resultado é fruto de um trabalho diário, de muito esforço, resiliência e paixão pelo esporte. Tenho certeza de que, com essa mesma determinação, eles representarão muito bem a nossa região no Mundial em Abu Dhabi”, destacou o técnico Fábio Brito.

Sobre as provas

O Aquathlon é uma modalidade que combina natação e corrida, sem intervalos. Na disputa adulta em Itaparica, os atletas encararam 2,5 km de corrida, seguido de 1km natação mais 2,5km de corrida. A competição foi válida como classificatória para o Campeonato Mundial de Triathlon e Multisports 2026, que será realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

O esporte no Vale do São Francisco

O desempenho dos atletas evidencia o potencial do Vale do São Francisco como um celeiro de talentos esportivos. A região vem se destacando pela força de seus competidores em eventos nacionais e internacionais, consolidando Petrolina e Juazeiro como polos de formação no Triathlon e no Multisports.