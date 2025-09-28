Flávia Saraiva garante ouro na Copa do Mundo de Ginástica Artística

Flávia Saraiva obteve a melhor nota na trave e levou a medalha de Ouro. Além dela, outros quatro atletas brasileiros sairam vitoriosos na Copa do Mundo de Ginástica Artística de Szombathely, na Hungria

Flávia Saraiva, ginástica do Brasil (Divulgação/Time Brasil)

A ginasta Flávia Saraiva brilhou neste domingo (28/9) ao conquistar Medalha de Ouro na final de trave da Copa do Mundo de Ginástica Artística de Szombathely, na Hungria. O resultado garantiu o lugar mais alto no pódio na etapa, com 13,800 pontos (5,7 de dificuldade) e corou uma campanha de seis pódios para o Brasil.

Além de Flavinha, o Brasil também brilhou em outras finais. No solo, Júlia Soares levou a prata (12,550) e Júlia Coutinho conquistou o bronze (12,250), completando a dobradinha verde-amaraela.

Entre os homens, Caio Souza foi prata nas barras paralelas (14,150), apenas 0,1 ponto atrás do turco Ferhat Arican, campeão da prova. No sábado, Ana Luiza Lima já havia alcançado o bronze nas barras assimétricas, sua primeira medalha internacional.

O desempenho aumenta a confiança da equipe a menos de um mês do Campeonato Mundial de Jacarta, na Indonésia, que será realizado entre 19 e 25 de outubro.

A competição serviu como último teste antes da definição da equipe que disputará o torneio. Agora, os nove atletas brasileiros que competiram na Hungria seguem direto para Doha, no Catar, onde farão aclimatação antes do embarque para a Indonésia. Eles receberão o reforço de Sophia Weisberg, Patrick Corrêa e Tomas Florêncio, que também disputam vaga no grupo final para o Mundial.

Pódio de Flávia Saraiva

Duas vezes finalista olímpica da trave, a brasileira já havia liberado a fase classificatória em Szombathely, com 14,250 pontos, e manteve a consistência na decisão, garantindo mais de meio ponto de vantagem sobre a espanhola Alba Petisco (prata com 13,250) e a húngara Greta Mayer (bronze com 13,100).

Pelo terceiro ano consecutivo, a ginasta sobe ao pódio na trave em etapas do circuito internacional. Ela foi bronze em Paris (2023) e prata em Antália, na Turquia (2024), consolidando-se como uma das principais especialistas do aparelho.