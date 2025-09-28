Wanderlei Silva dá sua versão sobre confusão após luta com Popó: 'Fui covardemente agredido'
O responsável pelo soco que levou Wanderlei à lona foi Rafael Freitas, um dos filhos do tetracampeão mundial de boxe.
Publicado: 28/09/2025 às 17:44
Wanderlei Silva (Reprodução)
Wanderlei Silva usou as redes sociais para dar sua versão sobre a confusão após luta com Popó, na qual perdeu por desclassificação no quarto assalto. Segundo o astro do MMA, a culpa pelo vexame foi do 'time de Popó'. "Fui covardemente agredido", disse o lutador, de 49 anos, em um vídeo.
Imagens da transmissão da TV Globo mostraram que o responsável pelo soco que levou Wanderlei à lona foi Rafael Freitas, um dos filhos do tetracampeão mundial de boxe.
No meio da confusão, que reuniu os dois corners, Rafael surgiu nas imagens ainda segurando o cinturão e aplicou um golpe pelas costas em Wanderlei. Na sequência, 'nocauteou o ex-lutador, que caiu desacordado. Após a agressão, Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue.