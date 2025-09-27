Partida da 36ª Regata Recife-Fernando de Noronha lota Marco Zero e 95 embarcações iniciam travessia

A partida da Refeno foi dividida em cinco grupos separados por horário a partir do meio-dia

Refeno 2025 (Diego Lins / Afterclick)

O espetáculo da vela tomou conta do Marco Zero neste sábado (27)! Com as velas içadas, 95 veleiros deram a partida para a 36º Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno). O público acompanhou o início da travessia das 300 milhas náuticas (560 km) até o arquipélago.

A partida foi dividida em cinco grupos separados por horário a partir do meio-dia. Na disputa pelo Fita Azul, os barcos Adrenalina Pura, Ohana28, Boto V e Maré XX saíram às 14h. Outro favorito ao pódio, o Patoruzú não largou por problema no mastro. O Aliena, da Espanha, teve problema no piloto automático, o Bahia Cat no motor e o Maracatu encalhou em Serrambi.

Neste ano, a Refeno partiu com 95 barcos. São veleiros de 15 estados do Brasil e mais três países estrangeiros. Entre as embarcações brasileiras, a maior flotilha é do Rio de Janeiro, com 20 veleiros, um a mais do que a de São Paulo, com 18 – sendo um com tripulação 100% feminina, o Pura Vida, da comandante Carla Silva Lopes. A tripulação conta com oito mulheres.

Bahia e Pernambuco vêm na sequência, com 14 e 12 representantes, respectivamente. Santa Catarina tem seis; e o Rio Grande do Sul com quatro. Também vão participar barcos do Paraná (3), Sergipe (3), Espírito Santo (2), Rio Grande do Norte (2), Paraíba (2), Maranhão (1), Minas Gerais (1), Goiás (1) e Distrito Federal (1).

Entre os estrangeiros, são três argentinos: San Salvador, Huyara e Intrepid. Da Europa, tem o Odara (Dinamarca). E da Oceania, o Shamaness estreia representando a Austrália.

O INÍCIO

A primeira edição da Refeno foi organizada em 1986, graças ao sonho do velejador Maurício Castro, idealizador da regata. Hoje a Refeno se tornou um dos maiores eventos náuticos da América do Sul, incluída no calendário de velejadores nacionais e de fora do país.

FITA AZUL

O Fita Azul no ano passado foi o Adrenalina Pura. O veleiro pernambucano conquistou o título da edição de 2024 ao cruzar a linha de chegada no Mirante do Boldró após 18h49m25 de travessia, o 5º melhor tempo da história. Os outros quatro são do próprio barco, quando ainda era da bandeira da Bahia, em 2000, 2001, 2007 e 2008.

Maior campeão da Refeno, o Adrenalina Pura levou o Fita Azul pela 9ª vez. Em 2023 e 2024, já com os proprietários pernambucanos Avelar Loureiro, Humberto Carrilho e Cecília Peixoto, sócios do Cabanga. Em 2024, foi comandado por Gustavo Borges Pacheco na disputa. Este ano, o Adrenalina Pura está garantido e vai em busca da 10ª Fita Azul do barco na história da Refeno.

AÇÕES SOCIAIS

A Refeno também avança, a cada ano, nas ações sociais. Esse ano, a novidade é a ação veterinária, em parceria com o Núcleo de Vigilância Sanitária de Noronha (NVA) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). A ação vai durar de 26 de setembro a 4 de outubro.

Ainda em Fernando de Noronha, haverá ação de saúde no Hospital São Lucas, jurídica na Casa de Justiça e Cidadania, além de atividades na Creche Bem-me-quer e na Escola Estadual Fernando de Noronha.

REFENINHO

Pelo segundo ano seguido, a Refeninho está confirmada na programação da 36ª edição da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno). A iniciativa, que promove um passeio ecológico com estudantes da Escola Arquipélago de Fernando de Noronha em embarcações participantes da regata, volta a integrar o evento após o sucesso de sua estreia em 2024. A ação tem a parceria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), consolidando mais uma vez a parceria entre o Cabanga Iate Clube de Pernambuco, a Administração da Ilha, a Marinha do Brasil e o ICMBio.