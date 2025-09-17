Cabanga anuncia novidades da Refeno 2025, com direito a uma tripulação 100% feminina

Coletiva de imprensa na sede do Cabanga Recife (André Rick/Cabanga)

O Cabanga Iate Clube de Pernambuco realizou, nesta quarta-feira (17/09), a Coletiva de Imprensa da 36ª Regata Internacional Recife Fernando de Noronha (Refeno). O evento foi no Restaurante Chicama, na sede do Cabanga Recife. Na ocasião foram detalhadas as informações para mais uma edição da Maior Regata Oceânica da América Latina, dentre elas a presença de uma embarcação 100% feminina, o Pura Vida, de São Paulo. A Refeno 2025 também registra um aumento no número de mulheres, 28% de todos os participantes são do sexo feminino. Em 2024, o percentual foi de 20%.

Nas ações sociais, a nova atração é a ação veterinária em Noronha. A partida das 300 milhas (560 km) até o Arquipélago será no dia 27 de setembro, direto do Marco Zero do Recife.

A coletiva contou com a presença do Comodoro do Cabanga, Altair Júnior; do Diretor de Vela Oceânica e da Refeno, Walter Neukranz; do Comandante Carlos Frederico Tojal, da Capitania dos Portos de Pernambuco; Eduardo Loyo, Presidente da Empetur; Virgílio de Oliveira, Administrador de Fernando de Noronha; e Edival Júnior, Presidente da Comissão de Regata da Refeno.

Neste ano, a Refeno conta até agora com 100 barcos confirmados e 12 pré-inscritos. São veleiros de 16 estados do Brasil e mais quatro países estrangeiros. Entre as embarcações brasileiras, a maior flotilha é do Rio de Janeiro, com 20 veleiros, um a mais do que a de São Paulo, com 19 - sendo um com tripulação 100% feminina, o Pura Vida, da comandante Carla Silva Lopes. A tripulação conta com oito mulheres.

Bahia e Pernambuco vêm na sequência, com 14 e 12 representantes, respectivamente. Santa Catarina tem seis; o Rio Grande do Sul cinco; o Paraná quatro. Também vão participar barcos do Espírito Santo (3), Sergipe (3), Paraíba (2), Ceará (1), Rio Grande do Norte (1), Maranhão (1), Minas Gerais (1), Goiás (1) e Distrito Federal (1).

Entre os estrangeiros, são três argentinos: San Salvador, Huyara e Intrepid. Da Espanha, o Aliena está na disputa. Também da Europa, tem o Odara (Dinamarca). E da Oceania, o Shamaness estreia representando a Austrália. Todos já ansiosos para a partida das 300 milhas náuticas (560 km) até o Arquipélago.

"A Refeno é uma grande festa náutica, mas sobretudo um evento que transcende a parte esportiva. São quase 900 velejadores, movimentando a economia e o turismo de Recife e do Arquipélago de Fernando de Noronha. E este ano temos 100 barcos inscritos, inclusive um 100% com mulheres", destacou o Comodoro Altair Júnior. Desde 2008 que a Refeno não contava com 100 embarcações.

"A Marinha do Brasil está presente mais uma vez na Refeno, fazendo a segurança da regata com o Navio Patrulha, e ainda com a presença do Cisne Branco durante a travessia, que inclusive terá visitação pública", enfatizou o Comandante Carlos Frederico Tojal, Capitão de Mar e Guerra da Capitania dos Portos de Pernambuco.

FITA AZUL

O Fita Azul no ano passado foi o Adrenalina Pura. O veleiro pernambucano conquistou o título da edição de 2024 ao cruzar a linha de chegada no Mirante do Boldró após 18h49m25s de travessia, o 5º melhor tempo da história. Os outros quatro são do próprio barco, quando ainda era da bandeira da Bahia, em 2000, 2001, 2007 e 2008.

Maior campeão da Refeno, o Adrenalina Pura levou o Fita Azul pela 9ª vez. Em 2023 e 2024, já com os proprietários pernambucanos Avelar Loureiro, Humberto Carrilho e Cecília Peixoto, sócios do Cabanga. Em 2024, foi comandado por Gustavo Borges Pacheco na disputa. Este ano, o Adrenalina Pura está garantido e vai em busca da 10ª Fita Azul do barco na história da Refeno.

ABERTURA E SHOWS

Não bastasse ser considerada a Maior Regata Oceânica da América Latina, a Refeno tem muitos outros atributos. A abertura será no sábado (20/09), com shows de Timbalada e Clara Sobral na sede do Cabanga. Na quinta (25/09), é a vez de Nando Reis e PV Calado.

No sábado (27/09), tem a partida dos barcos em direção ao Arquipélago de Fernando de Noronha, a partir das 11h30, direto do Marco Zero do Recife. Será o começo da travessia de 300 milhas náuticas (cerca de 560 km).

Em Fernando de Noronha, será a vez de Digão Raimundos e Alceu Valença comandarem a Festa da Premiação na quarta-feira (01/10), no Forte dos Remédios!

AÇÕES SOCIAIS

A Refeno também avança, a cada ano, nas ações sociais. Esse ano, a novidade é a ação veterinária, em parceria com o Núcleo de Vigilância Sanitária de Noronha (NVA) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). A ação vai durar de 26 de setembro a 4 de outubro. "Noronha tem um grande número de animais abandonados e então a ação vai fazer atendimentos e pequenas cirurgias, comprovando que a Refeno é um evento de consciência social e ambiental", afirmou Virgílio de Oliveira, administrador de Fernando de Noronha.

Ainda em Fernando de Noronha, haverá ação de saúde no Hospital São Lucas, jurídica na Casa de Justiça e Cidadania, além de atividades na Creche Bem-me-quer e na Escola Estadual Fernando de Noronha.

Já na sede do Cabanga, vamos ter visitas aos veleiros de estudantes de escolas públicas da Região Metropolitana do Recife e de pessoas com Espectro do Autismo e Síndrome de Donw. Teremos também a ação ambiental, com plantio de mudas na área de mangue do Cabanga.

REFENINHO

Pelo segundo ano seguido, a Refeninho está confirmada na programação da 36ª edição da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno). A iniciativa, que promove um passeio ecológico com estudantes da Escola Arquipélago de Fernando de Noronha em embarcações participantes da regata, volta a integrar o evento após o sucesso de sua estreia em 2024. A ação tem a parceria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), consolidando mais uma vez a parceria entre o Cabanga Iate Clube de Pernambuco, a Administração da Ilha, a Marinha do Brasil e o ICMBio.

NOITE LITERÁRIA

A literatura também ganha seu espaço! No dia 24 de setembro, no Cabanga, acontece a tradicional Noite Literária, um encontro que celebra livros, autores e o universo náutico em um só lugar. A ação tem como objetivo valorizar e divulgar obras de escritores independentes ou já publicados, promovendo o encontro entre literatura, cultura e esporte em um dos eventos mais marcantes do calendário náutico do Brasil.

PALESTRAS

A Refeno 2025 também traz variadas palestras sobre o universo náutico. Destaque para a roda de conversa sobre a vela feminina, já na segunda-feira (22/09), a partir das 18h. "De Pernambuco para os mares do mundo" será o tema da palestra na terça (23/09) de Luís Moriel e Fernanda Sarinho. Já César Melo traz o tema "Uma viagem para além do fim do mundo" na quarta (24/09).