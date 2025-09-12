Quarta edição do maior campeonato intercolegial do Brasil será neste domingo (14) em Recife

A competição é 100% gratuita, aberta ao público, e acontece na PSG Academy, no Ipsep, das 7h às 19h

Taça da Super League (Divulgação)

A capital pernambucana recebe neste domingo (14) a quarta edição do maior campeonato intercolegial do Brasil, a Super League, reunindo 603 jogadores de colégios de Recife, João Pessoa, Petrolina, Natal e Caruaru. A competição é 100% gratuita, aberta ao público, e acontece na PSG Academy, no Ipsep, das 7h às 19h. Participam 19 colégios, com 23 equipes masculinas e 23 femininas. As finais, no masculino e no feminino, terão transmissão ao vivo pelo YouTube da Super A, ampliando o alcance do torneio.

O evento contará ainda com a participação dos influenciadores Suellen Rocha, Maju Siqueira e Antonio Gabriel, e narração de Rembrandt Júnior e Ney Silva. Garanta seu ingresso gratuito aqui.

A agenda de atividades começou na quarta-feira (10), com o tradicional Jantar dos Capitães no Casarão da Super A, em Casa Forte. Ontem (quinta, 11) e hoje (sexta, 12), acontece a entrega dos kits oficiais aos atletas. Ainda nesta sexta-feira, às 19h, o Casarão recebe o sorteio dos grupos, que definirá os confrontos do campeonato.

Além das disputas dentro de quadra, a Super League promove uma ação solidária entre as equipes participantes e suas torcidas. Cada doação realizada será convertida em pontos, e o colégio que mais arrecadar será premiado com R$ 20 mil. O objetivo é estimular a solidariedade e engajar a comunidade escolar em uma causa social durante o torneio.

Consolidado como o maior do país, o campeonato é promovido pela Super A e reafirma o papel do esporte estudantil como espaço de integração, solidariedade e celebração entre jovens de diferentes cidades.