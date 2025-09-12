Rise Club promove aulões gratuitos de Karatê e Wrestling no dia 13 de setembro em Recife

Programação especial acontece nas unidades Espinheiro e Boa Viagem 2, com atividades em alusão ao Setembro Amarelo e treinamentos de alto rendimento

Rise Club (Divulgação)

A academia Rise Club realiza no próximo sábado, 13 de setembro, uma programação esportiva especial com dois aulões gratuitos abertos ao público. As atividades acontecem em diferentes unidades do Recife e reúnem artes marciais tradicionais e modalidades olímpicas, reforçando o papel do esporte como ferramenta de integração, saúde e valorização da vida.

Na unidade Rise Club Espinheiro, a partir das 9h, acontece o Aulão de Karatê – Setembro Amarelo, conduzido pelo sensei Diego Joaquim. A atividade será voltada a praticantes e interessados em conhecer a arte marcial, com foco nos fundamentos de Kihon (técnicas básicas), Kata (formas) e Kumite (luta). Além da prática esportiva, o encontro busca reforçar a mensagem da campanha nacional de conscientização sobre a valorização da vida e a importância da saúde mental.

Já na Rise Club Boa Viagem 2, das 8h às 10h, será realizado o Seminário de Wrestling – MXA Team, ministrado pelo Head Coach Elison Dantas. O evento oferece uma imersão na modalidade olímpica que é uma das bases técnicas mais importantes para o MMA, sendo oportunidade única de aprendizado gratuito com um especialista da área.

Com essa programação, a Rise Club reafirma seu compromisso em oferecer experiências que unem esporte, qualidade de vida e transformação pessoal, valorizando o bem-estar físico e mental de seus alunos e da comunidade.

Serviço

O quê: Aulão de Karatê – Setembro Amarelo + Seminário de Wrestling MXA Team

Quando: Sábado, 13 de setembro de 2025

Wrestling: das 8h às 10h – Rise Club Boa Viagem 2

Karatê: a partir das 9h – Rise Club Espinheiro

Instrutores: Sensei Diego Joaquim (Karatê) e Head Coach Elison Dantas (Wrestling)

Quanto: Gratuito e aberto ao público