Centauro Desbrava convida atletas para percorrer as ruas do Recife

Corrida de rua com percursos de 5km e 10km estará de volta à capital pernambucana em 14 de setembro

Circuito Centauro Desbrava (Divulgação)

O circuito Centauro Desbrava está de volta à capital pernambucana. Neste domingo, 14 de setembro, Recife recebe o evento de corridas de rua organizado pela Centauro, maior varejista esportiva da América Latina, experiência que une esporte, cultura e comunidade em um só movimento. A etapa conta com percursos de 5km e 10km, e terá largada às 6h (horário de Brasília), no Shopping Recife. As inscrições para a etapa podem ser realizadas no site do Centauro Desbrava.

O evento é organizado pela Centauro, em parceria com a Fisia (distribuidora oficial da Nike no Brasil) e a empresa de eventos esportivos X3M. A proposta é oferecer uma experiência única de superação, movimento e conexão com o esporte para atletas de todos os ritmos.

Para o evento, a Centauro desenvolveu três opções de kits aos participantes:

Kit Desbravador (R$99,90) garante acesso à prova com o número de peito e a medalha de participação.

Desbravador Max (R$149,90), além do número de peito e a medalha, eleva a experiência com uma camiseta Nike.

Kit Desbravador Profissa (R$209,90), por sua vez, oferece o pacote completo: camiseta Nike, um par de meias, boné, número de peito e medalha.

Destacando a cultura recifense, a Centauro convidou um artista local para "deixar sua marca" estampada na camisa oficial, com ilustrações que unem símbolos regionais e o universo da corrida, e transformou esses elementos em patches exclusivos que podem ser aplicado gratuitamente, bem como as tatuagens temporárias, nas lojas no dia da retirada do kit.

Descontos exclusivos para os atletas

Ao garantir a inscrição, os participantes desbloqueiam benefícios exclusivos:

15% OFF em produtos selecionados no site e app da Centauro após a inscrição.

Retire o kit e ganhe 20% OFF em todos os produtos da loja de retirada.

Além disso, os participantes têm acesso a benefícios exclusivos no Spoint — aplicativo que transforma atividade física em pontos, que podem ser trocados por descontos ou saldo para compras na Centauro.

E as vantagens não param por aí: o evento contará com ativações da Yopp, com premiação especial — todos os atletas vencedores levam para casa um óculos exclusivo da linha Desbrava —, além de um espaço relax da Espaçolaser, com serviço de massagem para quem quiser recuperar as energias antes ou depois da prova. Proporcionando ainda mais benefícios, o kit do evento inclui um chaveiro especial localizador da Localiza Seminovos, que também promoverá um lava a jato humano no percurso para refrescar os atletas.

Data: 14 de setembro de 2025

Local: Shopping Recife

Endereço: R. Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem

Sobre a Centauro



Com mais de 40 anos de história, a Centauro — empresa do Grupo SBF — é a maior rede multicanal de produtos esportivos da América Latina. Presente em 26 estados brasileiros com 227 lojas físicas, e também por meio do e-commerce (www.centauro.com.br) e aplicativo exclusivo, a marca oferece serviços e experiências personalizadas para diferentes perfis de consumidores, promovendo o acesso ao esporte em todo o país. A multicanalidade permite que cada cliente escolha como, onde e quando comprar, receber ou trocar seus produtos, garantindo conveniência e autonomia. Tudo isso com o propósito de entregar uma experiência cada vez mais completa e conectada com quem vive em movimento.