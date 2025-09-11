Ana Clara Lyra conquista bronze nos Jogos da Juventude e quebra novamente recorde pernambucano

A atleta foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira Infantil e Juvenil de Natação

Nadadora Ana Clara Lyra com a medalha de bronze (Divulgação)

A nadadora Ana Clara Lyra, de 16 anos, conquistou a medalha de bronze nos Jogos da Juventude, disputados em Brasília, representando o estado de Pernambuco. A atleta do Clube Português do Recife brilhou na prova dos 50 metros peito, ao marcar 34.56 e superar o próprio recorde pernambucano da categoria juvenil, que era de 34.79.

Natural de Taquaritinga do Norte, Ana Clara vive uma fase especial. Recentemente, foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira Infantil e Juvenil de Natação e, em novembro, disputará a Copa Pacífico, em Cochabamba, na Bolívia.

A conquista em Brasília é resultado de sua dedicação e talento, aliados à estrutura de treinamento e apoio oferecida pelo Clube Português do Recife, que tem sido fundamental para o desenvolvimento da jovem atleta rumo ao cenário nacional e internacional.