Após Brasileiro no Recife, Festival de Ginástica tem mais de 100 inscritos em poucos dias, no Clube FPS

Ginastas da Flic’s (Divulgação)

Recife já começa a sentir os efeitos do Brasileiro de Ginástica realizado na última semana, no Ginásio Geraldão. Uma prova disso foi a avalanche de inscrições no Festival de Ginástica Flic’s, que será realizado no próximo dia 27 de setembro, das 8h às 1h, no Clube FPS Sports. Já são mais de 100 inscritos em um número altíssimo para a modalidade, o que fez com que as inscrições fossem fechadas.

O festival foi marcado em um momento estratégico para a ginástica no Recife e no Brasil. Isso porque o Brasileiro de Ginástica atraiu um excelente público e colocou a modalidade em evidência. A proposta do FLIC’S é dar continuidade a esse movimento, estimulando a participação de novos praticantes e fortalecendo a base local.

Ao sediar o Festival FLIC’S, o FPS Sports amplia seu calendário de atividades voltadas à ginástica, estimulando a prática desde a iniciação até os níveis mais avançados. Em parceria com a FLIC’S, o clube possui escolinhas de ginástica diariamente, com alunos com idade entre 4 e 14 anos.

“Pernambuco tem redescoberto a ginástica, que hoje já é uma das modalidades mais procuradas no clube. Temos certeza de que este festival será um grande sucesso, pois teremos a oportunidade de reunir dezenas de atletas e seus familiares em um dia festivo. É apenas o pontapé inicial de algo ainda muito maior que temos planejado para nosso clube”, afirmou o diretor geral do FPS Sports, Kleber Borges.

A ginástica é apenas uma das cerca de 30 modalidades existentes no Clube FPS Sports. Os interessados em matricular a criança na escolinha de ginástica do FPS deve entrar em contato por meio do (81) 99115.8106.