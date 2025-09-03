Infantil do Brasileiro de Ginástica movimenta o Recife e conta com brilho pernambucano
A categoria foi disputada na terça (2) e na quarta (3), reuniu novos talentos do país e teve a pernambucana Maria Carolina como um dos destaques no Geraldão
Publicado: 03/09/2025 às 21:42
Ginasta da categoria infantil da Bello Salto no Campeonato Brasileiro de Ginástica, no Recife (Crysli Viana/DP Foto)
O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística viveu dois dias de competição intensa na categoria infantil, no Ginásio Geraldão, no Recife. A terça-feira (2) foi marcada pela disputa obrigatória no feminino e masculino, com oito níveis e séries fechadas, enquanto a quarta (3) trouxe ao público as apresentações livres do sub-12 feminino, além do sub-12 e sub-14 no masculino. Um dos destaques da competição foi a pernambucana Maria Carolina Farias, de apenas 10 anos, que brilhou diante da torcida da casa.
Um dos favoritos, o Flamengo confirmou o destaque e manteve a fórmula de domínio dos últimos anos. A equipe carioca apresentou consistência em todas as provas e mais uma vez se colocou como referência na base, fazendo belas apresentações aos torcedores.
Fora do tablado, o crescimento de público também chamou atenção, junto à ação solidária que arrecadou alimentos para o Banco de Alimentos do Recife. Embora a entrega não fosse obrigatória no infantil, muitos torcedores abraçaram a causa, o que fortaleceu ainda mais o gesto coletivo.
O TALENTO DE MARIA CAROLINA
Maria Carolina, que compete pela academia Bello Salto, do Recife, viveu uma experiência especial em casa. Na terça-feira, ela conquistou a segunda melhor nota na trave, mostrando talento e maturidade diante das principais equipes do país.
"É muito legal competir na nossa cidade, é uma experiência boa também para o Recife. Tem um gostinho diferente competir em casa, poder receber a torcida da minha família e amigos", disse Carolzinha, como é carinhosamente chamada pela mãe.
A presidente da Federação Pernambucana de Ginástica, Ludmila Bezerra, exaltou a participação da jovem atleta e das demais pernambucanas: "O evento foi ótimo. Nesta quarta tivemos um maior público até pelas nossas representantes pernambucanas e elas se saíram bem, como um destaque a Maria Carolina, que chegou buscando as 10 primeiras posições", afirmou.
Para a mãe de Carolzinha, Jessyka Farias, a emoção de ver a filha em ação no maior torneio do país foi marcante. O destaque ficou por conta do amadurecimento da pequena atleta.
"É sempre uma grande emoção ver ela competir nesse nível porque Carolzinha fazia esses movimentos desde cedo e estar vendo ela se destacar, principalmente na trave, cada dia mais me enche de orgulho. Esse talento dela foi se desenvolvendo ao longo dos anos", contou.
"Apesar do nervosismo vejo que ela saiu muito bem. Claro que há pontos a melhorar, mas em Carol eu destaco o amadurecimento que conquistou, que traz inclusive responsabilidades no dia a dia, tanto para a escola quanto nos treinos diários", completou.
POUCA IDADE, MAS BASTANTE NÍVEL
Vanessa Bello, técnica da Bello Salto, avaliou o desempenho das alunas com equilíbrio entre realismo e entusiasmo. Ela divide a liderança da comissão técnica da academia pernambucana com a irmã, Clarissa. Fazem parte da equipe infantil: Emanuelle Silva (10 anos), Isa Cavalcanti (12 anos) e Maria Carolina Farias (11 anos).
"No geral as meninas foram bem. Na terça tiveram alguns pequenos erros até por conta do nervosismo, o que é normal. Tentamos tranquilizá-las pedindo para se concentrarem, fazerem o que treinaram, que iria dar certo. O nível está alto, são as melhores equipes do país, é Campeonato Brasileiro. Pensávamos que esse torneio nunca aconteceria no Recife e ficamos muito felizes com a notícia que ia rolar. Mãe vem assistir junto com a família, os amigos, então esse apoio de perto é bem legal."
A arquibancada também foi marcada pela curiosidade e pela estreia de novos fãs da modalidade. Eduardo Vicente levou a filha Cecília para acompanhar o torneio e ficou impressionado com o clima no Geraldão.
"Já fomos a jogo de futebol, mas trazer ela para ver de perto a ginástica é a primeira vez. É um evento gratuito, uma chance para pessoas que não têm condições de pagar um ingresso. Também é uma modalidade que não é tão popular na nossa cidade e pode ser uma abertura de portas para voltar novamente ao Recife", expressou.
CATEGORIA ADULTA INICIA NESTA QUINTA (4)
A expectativa agora se volta para a categoria adulta, que começa nesta quinta-feira (4) com os treinamentos. Na sexta (5), será realizado o treino de pódio, uma simulação das provas oficiais, e no fim de semana acontecem as classificatórias e finais por aparelho. Estarão presentes grandes nomes da ginástica brasileira, como: Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Júlia Soares e Arthur Nory, medalhistas olímpicos com o Brasil. Segundo Ludmila Bezerra, a procura foi histórica.
"É para lotar o ginásio, com oito ou nove mil pessoas para agitarmos o Geraldão. Os ingressos se encerraram no site e tivemos talvez um recorde em Recife, com cerca de 119 mil pessoas procurando essas entradas. Tivemos até um problema no site, que depois foi liberando por conta da alta procura”, revelou a presidente da Federação Pernambucana de Ginástica.