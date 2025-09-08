Brasileiro de Ginástica no Recife gera espetáculo esportivo e arrecadação recorde de alimentos

Primeira edição do torneio no Recife arrecadou 15 toneladas de alimentos e movimentou o público no Geraldão

Recife, PE, 05/09/2025 - TREINO DE GINASTICA - Imagens do treino de ginastica antes do inicio do Campeonato Brasileiro de Ginasticas Artística no Geraldão, zona sul do Recife(PE). (Rafael Vieira)

O Ginásio Geraldo Magalhães, o Geraldão, foi palco histórico do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, realizado pela primeira vez no Recife. O torneio, disputado entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro, reuniu mais de 200 atletas de clubes de todas as regiões do país e transformou-se também em um grande gesto de solidariedade.

Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Júlia Soares e Arthur Nory, medalhistas olímpicos pelo Brasil, foram alguns dos principais nomes presentes no Brasileiro. Rebeca Andrade, campeã olímpica, acabou não participando da competição, mas prestigiou o evento no Geraldão. Nas finais da categoria adulta, mais de 15 mil pessoas lotaram o ginásio.

Graças ao ingresso solidário, que garantia a entrada mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, o evento arrecadou cerca de 15 toneladas de alimentos, destinados ao Banco de Alimentos do Recife. A marca representa a maior arrecadação da história do banco e vai beneficiar 51 instituições sociais da capital pernambucana.

O prefeito João Campos comemorou o resultado em publicação nas redes sociais: "Foram dias de muito esporte, emoção e solidariedade no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, realizado pela primeira vez no Recife. Graças ao ingresso solidário, conseguimos arrecadar cerca de 15 toneladas que já estão sendo destinadas ao Banco de Alimentos do Recife. É a maior arrecadação da história do nosso banco! Esse gesto mostra a força da nossa gente: ao mesmo tempo em que torcemos e vibramos pelas estrelas da ginástica, também ajudamos milhares de famílias que mais precisam."

A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), com apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes. Além da arrecadação, os dias decisivos da categoria adulta (6 e 7 de setembro) exigiram reserva prévia de ingressos pela plataforma Sympla, dada a expectativa de grande público.

O torneio contou com disputas em quatro categorias: infantil feminina, infantil masculina, adulta feminina e adulta masculina. As provas infantis ocorreram entre 31 de agosto e 3 de setembro, enquanto as categorias adultas foram disputadas de 4 a 7 de setembro, reunindo os principais nomes da modalidade no país.

A decisão na trave contou com duas medalhistas olímpicas. Flávia Saraiva, do Flamengo, garantiu o ouro, enquanto o bronze ficou com Julia Soares, do Pinheiros. No masculino, Caio Souza, do Minas Tênis Clube, levou o ouro nas argolas e na barra fixa. Pedro Silvestre, da Associação Desportiva Centro Olímpico (SP), faturou o ouro no cavalo com alças.