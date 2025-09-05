Brasileiro de Ginástica: Diogo Soares treina no Recife e é avaliado para o Mundial

Ginasta está fora da disputa do torneio por conta de mudança de clube que acabou impedindo inscrição

Ginasta Diogo Soares, da academia Pira Olímpica, durante o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística no Recife (Gabriel Farias/DP)

Um dos principais nomes da ginástica artística brasileira, Diogo Soares chamou a atenção no treino de pódio desta sexta-feira (5), no Ginásio Geraldão, durante o Campeonato Brasileiro, mesmo sem estar inscrito na competição adulta. Aos 23 anos, o ginasta, que já disputou duas Olimpíadas, Tóquio 2020 e Paris 2024, participou dos trabalhos em Recife para avaliação técnica da comissão da seleção, de olho no Mundial.

A ausência dele no torneio se deve à recente mudança de clube. Depois de defender o Flamengo, Diogo retornou a Piracicaba para atuar pela Pira Olímpica. A transferência, no entanto, inviabilizou a inscrição oficial no Brasileiro.

"Mudei de clube esse ano, saí do Flamengo e fui para Piracicaba, atuar na academia Pira Olímpica. Essa transferência de clube tem um tempo e a gente não pôde fazer a inscrição para o Brasileiro. Por conta disso, a confederação e a seleção acharam bom eu vir ao campeonato para estarem próximos de mim e avaliar os atletas que vão competir."

FOCO NO MUNDIAL

Mesmo sem valer pontos para o título nacional, a presença de Diogo em Recife teve peso estratégico. O ginasta esteve sob a observação da equipe técnica da seleção, já que a competição é determinante para a definição dos representantes brasileiros.

"Essa avaliação é positiva porque, mesmo eu não participando do nacional, pude estar no trabalho dos atletas, da preparação até o Mundial, semelhante aos que vão competir. Assim como eu estou sendo avaliado nesta sexta, outros também vão no sábado, e os que vão representar melhor o Brasil no Mundial serão escolhidos. No sábado estarei assistindo, torcendo para os atletas e prestigiando esse campeonato lindo", explicou o atleta.

Diogo chega ao novo ciclo olímpico após encerrar Paris-2024 com mais uma final no individual geral, repetindo o feito de Tóquio-2020. Além disso, soma no currículo a medalha de bronze no individual geral do Pan-Americano de 2024, disputado no Panamá.

COMO FOI O PRIMEIRO CONTATO COM O RECIFE?

"É minha primeira vez no Recife. Uma coisa que me marcou nas pessoas daqui é a educação. Desde que saí do aeroporto, quando peguei carro por aplicativo, uma coisa que me chamou a atenção foi isso: são muito educadas, e é algo que prezo muito. Também são bem alegres. A cidade também é bem bonita, estou hospedado perto da praia, então achei bem legal", iniciou Diogo.

"O clima é meio doido (risos), de chuva, mas está muito calor, meio confuso, mas é o de menos. O ginásio também é bem bonito, grande, e pode receber outros eventos além do esporte. Pretendo um dia voltar, não só para competir, mas também para passear com a minha família", completou o ginasta da Pira Olímpica.

INCENTIVO AOS COLEGAS

Mesmo de fora do tablado nas provas oficiais, Diogo fez questão de valorizar os companheiros que competem no Brasileiro e reforçar a importância do torneio no calendário nacional.

"O Campeonato Brasileiro é um dos mais importantes para os nossos atletas e reúne os melhores de todo o país. É um evento bacana. Espero que todos façam uma ótima competição e que saiam alegres", finalizou.

CAMPEONATO BRASILEIRO NO RECIFE



A quinta-feira (4) marcou as atividades escalonadas do adulto, no feminino e masculino, ocupando o ginásio ao longo de todo o dia. Nesta sexta-feira (5), foi realizado o aguardado treino de pódio, momento em que os atletas simulam suas apresentações oficiais antes das classificatórias, que começam neste sábado (6), e das finais, marcadas para domingo (7).