GINÁSTICA

Rebeca Andrade chega ao Recife para acompanhar Brasileiro de Ginástica

A campeã olímpica estará presente no Ginásio Geraldão para prestigiar o torneio nacional, que inicia classificatórias neste sábado (6)

Caio Antunes

Publicado: 06/09/2025 às 15:50

Rebeca Andrade no Ginásio Geraldão, em Recife/Melogym/CBG

Presença ilustre no Recife. A campeã olímpica Rebeca Andrade chegou à capital pernambucana para acompanhar o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, no Ginásio Geraldão. A atleta não estará competindo, mas veio prestigiar o torneio nacional, que inicia as suas classificatórias neste sábado (6).

Ao lado de Rebeca Andrade, a atleta Jade Barbosa também marcou a sua presença e estará acompanhando o evento no Geraldão. As duas estarão na torcida das companheiras da equipe do Flamengo.

Durante a ida ao ginásio pernambucano, Rebeca Andrade e Jade Barbosa ainda aproveitaram para retribuir o carinho do público presente e tirar fotos com os fás pernambucanos.


