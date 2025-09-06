Rebeca Andrade chega ao Recife para acompanhar Brasileiro de Ginástica
A campeã olímpica estará presente no Ginásio Geraldão para prestigiar o torneio nacional, que inicia classificatórias neste sábado (6)
Publicado: 06/09/2025 às 15:50
Rebeca Andrade no Ginásio Geraldão, em Recife (Melogym/CBG)
Presença ilustre no Recife. A campeã olímpica Rebeca Andrade chegou à capital pernambucana para acompanhar o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, no Ginásio Geraldão. A atleta não estará competindo, mas veio prestigiar o torneio nacional, que inicia as suas classificatórias neste sábado (6).
Ao lado de Rebeca Andrade, a atleta Jade Barbosa também marcou a sua presença e estará acompanhando o evento no Geraldão. As duas estarão na torcida das companheiras da equipe do Flamengo.
Durante a ida ao ginásio pernambucano, Rebeca Andrade e Jade Barbosa ainda aproveitaram para retribuir o carinho do público presente e tirar fotos com os fás pernambucanos.
Confira: