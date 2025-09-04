Brasileiro de Ginástica: Confira horários da categoria adulta da competição no Recife

Flávia Saraiva, Júlia Soares, Lorrane Oliveira e Arthur Nory estão entre os competidores no Campeonato Brasileiro de Ginástica

Brasil (Ricardo Bufolin/ Panamerica Press / CBG)

Recife está sendo palco de mais uma grande competição nacional. O Campeonato Brasileiro de Ginástica acontece no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), Zona Sul do Recife. A competição será dividida nas categorias infantil e adulta, com a infantil tendo inicio no domingo (31) encerrado na quarta (03) e a adulta, com início nesta quinta-feira (04).



A segunda parte da competição contará com a presença de grandes estrelas da modalidade, como: Flávia Saraiva, Júlia Soares, Lorrane Oliveira e Arthur Nory, que iniciarão os treinamentos, com a fase de competição se iniciando no sábado (06).

CATEGORIA ADULTA

-TREINAMENTOS-

Quinta-feira, 04 de setembro de 2025

08:00 - 10:20 – Treinamento escalonado (Subdivisão 1 – GAF)

10:20 - 12:20 – Treinamento escalonado (Subdivisão 2 – GAF)

14:00 - 16:00 – Treinamento escalonado (Subdivisão 1 – GAF)

16:00 - 18:20 – Treinamento escalonado (Subdivisão 2 – GAF)

08:00 - 12:20 – Treinamento escalonado (Subdivisão 1 e 2 – GAM)

14:00 - 16:20 – Treinamento escalonado (Subdivisão 1 e 2 – GAM)

Sexta-feira, 05 de setembro de 2025

08:00 - 10:05 – Treinamento de pódio (Subdivisão 1 – GAF)

14:00 - 16:05 – Treinamento de pódio (Subdivisão 2 – GAF)

08:00 - 10:25 – Treinamento de pódio (Subdivisão 1 – GAM)

14:00 - 16:25 – Treinamento de pódio (Subdivisão 2 – GAM)

-COMPETIÇÃO-

Sábado, 06 de setembro de 2025

08:00 - 08:20 – Aquecimento corporal (Subdivisão 1 – GAF)

08:20 - 09:25 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 1 – GAF)

09:25 - 09:30 – Concentração e entrada (Subdivisão 1 – GAF)

09:30 - 12:40 – Competição classificatória (Subdivisão 1 – GAF)

12:40 - 13:00 – Aquecimento corporal (Subdivisão 2 – GAF)

13:00 - 14:05 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 2 – GAF)

14:05 - 14:10 – Concentração e entrada (Subdivisão 2 – GAF)

14:10 - 17:20 – Competição classificatória (Subdivisão 2 – GAF)

08:00 - 08:20 – Aquecimento corporal (Subdivisão 1 – GAM)

08:20 - 09:25 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 1 – GAM)

09:25 - 09:30 – Concentração e entrada (Subdivisão 1 – GAM)

09:30 - 12:40 – Competição classificatória (Subdivisão 1 – GAM)

12:40 - 13:00 – Aquecimento corporal (Subdivisão 2 – GAM)

13:00 - 14:05 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 2 – GAM)

14:05 - 14:10 – Concentração e entrada (Subdivisão 2 – GAM)

15:25 - 17:55 – Competição classificatória (Subdivisão 2 – GAM)

18:00 - 18:15 – Premiação IG e Equipe (GAF)

18:15 - 18:30 – Premiação IG e Equipe (GAM)

Domingo, 07 de setembro de 2025

13:10 - 13:50 – Aquecimento geral

13:50 - 14:00 – Retirada dos ginastas da área de competição

14:00 - 14:05 – Entrada e apresentação – SOLO GAM

14:05 - 14:35 – Finais – SOLO GAM

14:35 - 14:38 – Entrada e apresentação – SALTO GAF e CAVALO GAM

14:38 - 15:11 – Finais – SALTO GAF e CAVALO GAM

15:11 - 15:15 – Entrada e apresentação – ASSIMÉTRICA GAF e ARGOLAS GAM

15:15 - 15:39 – Finais – ASSIMÉTRICA GAF e ARGOLAS GAM

15:39 - 15:50 – Aquecimento geral – 2ª parte

15:50 - 16:00 – Retirada dos ginastas da área de competição

16:00 - 16:05 – Entrada e apresentação – TRAVE GAF e SALTO GAM

16:05 - 16:34 – Finais – TRAVE GAF e SALTO GAM

16:34 - 16:38 – Entrada e apresentação – SOLO GAF e PARALELA GAM

16:38 - 17:08 – Finais – SOLO GAF e PARALELA GAM

17:08 - 17:12 – Entrada e apresentação – BARRA-FIXA GAM

17:12 - 17:41 – Finais – BARRA-FIXA GAM

17:41 - 18:00 – Premiação por aparelhos