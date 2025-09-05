Surfe: Circuito Jisk Pernambucano abre etapa decisiva em Olinda

Surfista Carlos Chalaça em ação (Alexandre Gondim/fepesurf)

A Praia do Bairro Novo, em Olinda, voltou a ser o centro das atenções do surfe pernambucano nesta sexta-feira (5). Em mais um fim de semana, o local recebe competições da modalidade, mas desta vez é o Circuito Jisk Pernambucano de Surf 2025, que segue até domingo (7), no tradicional Pico do Zé Pequeno.

O campeonato acontece em área regularmente autorizada pelo CEMIT (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões), vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O ponto escolhido para a etapa está localizado a cerca de 1,7 km da zona de interdição prevista no decreto estadual nº 40.923/2014 e não possui registros de incidentes com tubarões. Durante reunião ordinária realizada em agosto, o Comitê confirmou a liberação oficial da área, em diálogo com a gestão municipal de Olinda.

"O campeonato se encontra regularmente autorizado, em conformidade com a legislação vigente. O Pico do Zé Pequeno não integra a faixa de interdição e não apresenta histórico de incidentes", destacou o CEMIT em comunicado.

A organização do evento reforça que o espaço, além de seguro, já é reconhecido como vitrine importante para a modalidade: "É o único local da Região Metropolitana liberado oficialmente para a prática. Mesmo com as dificuldades geradas pelo histórico de ataques, o público local responde bem e mantém a tradição do surfe em Olinda", explicou a assessoria do evento.

Competição de alto nível e caráter regional

O torneio reúne nove categorias (Sub-16, Sub-18, Adaptado, Sênior 28+, 40+, 50+, 60+, Feminino Open e SUP Wave) misturando jovens talentos em formação e nomes já consagrados. Atletas de Santa Catarina, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Fernando de Noronha se somam aos pernambucanos, reforçando o status regional do circuito.

A temporada 2025 já começou intensa. A primeira etapa, realizada em Porto de Galinhas, contou com 116 atletas inscritos. Agora, no Zé Pequeno, as disputas ganham ainda mais emoção porque a liderança do ranking estadual está em jogo.

Entre os destaques da abertura do circuito estão o pernambucano Thalis Luis, que brilhou no Sênior 28+, e o Carlos Chalaça, de Maracaípe, líder absoluto da SUP Wave. Outro nome que chamou atenção foi a catarinense Nalu Denski, campeã no Feminino Open, além do veterano Claudio Marroquim, vencedor de duas categorias 50+ e 60+.

As categorias Sub-16 e Sub-18, que fazem parte do calendário da ISA (International Surfing Association), têm papel estratégico no desenvolvimento da nova geração. Muitos dos inscritos carregam experiência recente no Surf Kids Geração Futuro, realizado também em Olinda, e chegam prontos para desafiar atletas mais velhos.

"Destaco a participação dos competidores do Surf Kids competindo em categorias acima da sua idade. Temos muitos inscritos das categorias com menor idade participando nas maiores, mostrando a grande evolução dos atletas de base como Felipe Almeida, Gabriel Medeiros, Miguel Gomes, Emily Nicole e Nicole Silva", ressaltou Luizito Almeida, coordenador de base da FEPESurf.

Três semanas de surfe em Olinda

O Jisk é o terceiro evento consecutivo de surfe realizado na Praia do Bairro Novo. Antes dele, a cidade recebeu o Rusty Power Surf Olinda, promovido pela Associação de Surfe local, e o Surf Kids Geração Futuro, considerado um dos principais torneios de base do país, que acontece há mais de uma década. A próxima etapa do circuito já está confirmada, mas a data ainda será anunciada.

"Foram três semanas consecutivas de surfe na cidade. A repercussão foi boa, mesmo com a chuva em alguns dias, porque o público local sempre prestigia. Isso é positivo para o esporte e mostra que o surfe segue vivo em Pernambuco", avaliou a organização.

O Jisk Pernambucano de Surf 2025 é organizado pela Federação Pernambucana de Surf (FEPESurf) e pela Associação de Surf de Olinda. Conta com patrocínio do Governo do Estado, através da Secretaria de Esportes, liderada pela secretária Ivete Lacerda, e da Prefeitura de Olinda, na gestão de Mirella Almeida, com participação do secretário de Educação Odin Neves e do secretário de Esportes e Juventude Sérgio Ramos.