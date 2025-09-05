Campeonato Brasileiro de Ginástica arrecada mais de uma tonelada de alimentos no Recife

Alimentos arrecadados no Campeonato Brasileiro de Ginástica no Recife (Melogym/CBG)

Mais do que um espetáculo esportivo, o Campeonato Brasileiro de Ginástica, realizado no Ginásio Geraldão, no Recife, transformou-se também em uma grande ação de solidariedade. A entrada para o evento está sendo mediante à doação de 1kg de alimento não perecível, o que resultou na arrecadação de mais de uma tonelada, que serão destinados ao Banco de Alimentos do Recife.

A iniciativa vai beneficiar 51 instituições sociais da capital pernambucana, reforçando o papel do esporte como ferramenta de transformação social. A entrega simbólica dos primeiros alimentos foi realizada nesta quinta-feira (4) pelo campeão olímpico Arthur Zanetti, em uma cerimônia que contou com a presença de autoridades locais e representantes da ginástica brasileira.

Estiveram presentes o presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Henrique Motta, o diretor-geral da entidade, Ricardo Resende, o secretário de Esportes do Recife, Eriberto Filho, e a secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves.

“As pessoas hoje estão indo prestigiar o evento de ginástica levando o seu alimento. Muitas vezes, não sabem que aquele alimento vai transformar a vida das pessoas que vão receber”, afirmou Pâmela Alves.

“A Secretaria de Esportes, junto com a Secretaria de Assistência Social, está hoje aqui celebrando que, através do Campeonato Brasileiro de Ginástica, já foram coletadas mais de uma tonelada de alimento. Eu tenho certeza que vai ter muito mais para conseguirmos matar a fome das pessoas, para transformar mais vidas”, destacou o secretário Eriberto Filho.

O evento reforça o compromisso da ginástica brasileira não apenas com a excelência esportiva, mas também com causas sociais. A expectativa é que a arrecadação continue nos próximos dias de competição, ampliando ainda mais o alcance da campanha.

