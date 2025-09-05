diariodepernambuco.com.br
Esportes
NATAÇÃO

Duas nadadoras do Clube Português são convocadas para a Seleção Brasileira

A convocação coroa uma fase especial na carreira das duas atletas pernambucanas

Redação

Publicado: 05/09/2025 às 10:46

Nadadoras do Clube Português/Divulgação

As pernambucanas Ana Clara Lyra, 16 anos, e Adrielly Alana, 14 anos, ambas do Clube Português do Recife, foram convocadas pela primeira vez para defender o Brasil na Seleção Brasileira Infantil e Juvenil de Natação. Elas disputarão a Copa Pacífico, que acontece entre os dias 10 e 16 de novembro, em Cochabamba, na Bolívia.

A convocação coroa uma fase especial na carreira das duas atletas. Ana Clara, natural de Taquaritinga do Norte, virou notícia em todo o estado ao quebrar um recorde que durava mais de 20 anos. Nos Jogos Escolares de Pernambuco, ela completou os 50 metros peito em 35.98, superando a marca de 36.38 que pertencia a Joanna Maranhão desde 2002. O feito transformou a jovem em orgulho municipal — sua cidade natal só fala dela.

Já Adrielly Alana chega ao torneio internacional com um currículo impressionante. Ela é campeã pernambucana nos 200, 400, 800 e 1500 metros livre, além dos 100 e 200 borboleta, consolidando-se como uma das principais promessas da natação de fundo no país.

As provas que cada uma disputará na Bolívia ainda serão definidas pela comissão técnica, mas a expectativa é que Ana Clara represente o Brasil nos 50 e 100 peito e nos 50 e 100 borboleta, enquanto Adrielly deve cair na água em provas do livre e do borboleta.

A presença das duas atletas reforça a força da natação do Clube Português do Recife e celebra a nova geração de talentos de Pernambuco que chega ao cenário internacional.

Adrielly Alana , Ana Clara , Bolívia , brasileira , Convocadas , infantil , juvenil , portugues , seleção
