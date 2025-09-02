Brasileiro de Ginástica: Irmãs Clarissa e Vanessa dividem paixão pelo esporte no Recife

Disputas da categoria infantil têm início nesta terça (2), no Geraldão; a Bello Salto, academia do Recife, é uma das participantes

Vanessa e Clarissa Bello, técnicas da Bello Salto, academia de Ginástica Artística (Gabriel Farias/DP)

O Ginásio Geraldão, no Recife, será o palco nesta terça-feira (2) do início das disputas da categoria infantil do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2025. A programação começa logo cedo, às 7h30, e segue até a noite, com provas da Ginástica Artística Feminina (GAF) e Masculina (GAM). A expectativa é de um dia cheio, reunindo jovens talentos de todo o Brasil.

Entre as equipes que entram em ação, o olhar da torcida recifense estará voltado para as irmãs Clarissa e Vanessa Bello, técnicas da Bello Salto, academia pernambucana que há 13 anos vem formando ginastas e representando a cidade em competições nacionais.

"Eu trabalho com ginástica há 20 anos, mas a Bello Salto tem 13 anos. Já participamos do Brasileiro de Ginástica e todo ano estamos disputando. Não temos expectativas de resultados muito grandes porque entendemos que temos limitações em relação aos grandes clubes, isso em relação à estrutura de treinamento. Só que estamos buscando cada vez mais um lugar ao sol. A cada ano a gente vai aumentando as expectativas. É tentar um resultado melhor do que tivemos nos anos anteriores", afirmou Clarissa Bello.

Paixão da família pelo esporte começou na infância

A ligação das irmãs com a ginástica é antiga e começou em família. A mãe, fã da lendária Nadia Comneci, ex-ginasta romena, de nove medalhas olímpicas, sempre sonhou em colocar as filhas no esporte.

"Nossa mãe sempre disse que, quando tivesse uma filha, ia colocar para fazer ginástica. E teve logo duas (risos). Quando comecei eu tinha seis anos e ela (Vanessa) tinha quatro. Começamos assim e fomos evoluindo, participando de competições nacionais e tomando gosto pelo esporte", explicou Clarissa.

A realização do campeonato no Recife trouxe motivação extra para a equipe pernambucana, que realiza um novo sonho de família. Com a filosofia de valorizar a base, as irmãs reforçam a importância de preparar ginastas para o futuro.

"Estamos muito felizes por essa competição no Recife. Não tínhamos essa expectativa e, quando ficamos sabendo, foi só felicidade. Para elas é importante contar com o apoio da torcida, com a família presente. Sempre temos que nos deslocar para outros estados e, então, o custo é maior. Não temos patrocínio nem apoio do Governo, então é tudo bancado pelos pais e fica caro. Essa competição acontecendo aqui facilita um pouco para nós", disse a técnica.

"Gostamos de dizer que trabalhamos com a base, para que as meninas possam evoluir de uma forma limpa. Formamos ginastas. As principais equipes que servem de inspiração para elas são Flamengo; São Bernardo, de São Paulo; e o Cegin, do Paraná. Acredito que a disputa neste ano vai ser bem acirrada", completou.

Em busca de uma medalha inédita no Campeonato Brasileiro

Hoje, ao ver a própria academia participando do principal campeonato nacional dentro da sua cidade, Clarissa e Vanessa dividem a sensação de dever cumprido, mas também querem a conquista de uma medalha na categoria infantil. Com esforço, um feito semelhante já veio no pré.

"São muitos sonhos com a Bello Salto, mas, levando em conta hoje, nesse Brasileiro, é conquistar uma medalha no individual infantil. Conquistamos no pré-infantil, com a Giovanna Botelho, o terceiro lugar em 2021, que é de 9 e 10 anos. No infantil nunca conquistamos e seria um sonho a ser realizado, com certeza", comentou.



"Temos essa sensação de sonho realizado, embora ainda tenhamos alguns objetivos que não foram alcançados. Mas a gente sente que estamos no caminho certo, e com alguém com quem nascemos e crescemos isso se torna ainda mais especial", finalizou.

COMPETIÇÃO - CATEGORIA INFANTIL

Terça-feira, 02 de setembro de 2025

07:30 - 07:50 – Aquecimento corporal (Subdivisão 1 – GAF)

07:50 - 07:55 – Concentração e entrada (Subdivisão 1 – GAF)

07:55 - 11:00 – Competição obrigatório (Subdivisão 1 – GAF)

11:00 - 11:10 – Aquecimento corporal (Subdivisão 2 – GAF)

11:10 - 11:15 – Concentração e entrada (Subdivisão 2 – GAF)

11:15 - 15:10 – Competição obrigatório (Subdivisão 2 – GAF)

15:10 - 15:30 – Aquecimento corporal (Subdivisão 3 – GAF)

15:30 - 15:35 – Concentração e entrada (Subdivisão 3 – GAF)

15:35 - 17:45 – Competição obrigatório (Subdivisão 3 – GAF)

17:45 - 18:05 – Aquecimento corporal (Subdivisão 4 – GAF)

18:05 - 18:10 – Concentração e entrada (Subdivisão 4 – GAF)

18:10 - 20:20 – Competição obrigatório (Subdivisão 4 – GAF)

07:30 - 07:50 – Aquecimento corporal (Subdivisão 1 – GAM)

07:50 - 07:55 – Concentração e entrada (Subdivisão 1 – GAM)

07:55 - 11:00 – Competição obrigatório (Subdivisão 1 – GAM)

Quarta-feira, 03 de setembro de 2025

07:30 - 07:50 – Aquecimento corporal (Subdivisão 1 – GAF)

07:50 - 08:50 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 1 – GAF)

08:50 - 08:55 – Concentração e entrada (Subdivisão 1 – GAF)

08:55 - 11:35 – Competição livre (Subdivisão 1 – GAF)

11:35 - 11:55 – Aquecimento corporal (Subdivisão 2 – GAF)

11:55 - 12:40 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 2 – GAF)

12:40 - 12:45 – Concentração e entrada (Subdivisão 2 – GAF)

12:45 - 15:25 – Competição livre (Subdivisão 2 – GAF)

15:25 - 15:45 – Aquecimento corporal (Subdivisão 3 – GAF)

15:45 - 16:30 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 3 – GAF)

16:30 - 16:35 – Concentração e entrada (Subdivisão 3 – GAF)

16:35 - 18:10 – Competição livre (Subdivisão 3 – GAF)

18:10 - 18:30 – Aquecimento corporal (Subdivisão 4 – GAF)

18:30 - 19:15 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 4 – GAF)

19:15 - 19:20 – Concentração e entrada (Subdivisão 4 – GAF)

19:20 - 20:55 – Competição livre (Subdivisão 4 – GAF)

07:30 - 07:50 – Aquecimento corporal (Subdivisão 1 – GAM)

07:50 - 08:50 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 1 – GAM)

08:50 - 08:55 – Concentração e entrada (Subdivisão 1 – GAM)

08:55 - 11:25 – Competição livre (Subdivisão 1 – GAM)

21:00 - 21:20 – Premiação (GAF)

21:20 - 22:00 – Premiação (GAM)