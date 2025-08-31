Brasileiro de Ginástica: Recife fecha primeiro dia de treinos da categoria infantil

Treino da categoria infantil no Geraldão, no Recife, pelo Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística (Gabriel Farias/DP)

O Recife abriu as portas neste domingo (31) para o primeiro dia do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2025, realizado no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão). A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) com apoio da Prefeitura do Recife, reúne mais de 300 atletas de todas as regiões do país.

O dia inicial foi marcado pelos treinamentos das categorias infantis, que deram os primeiros passos no palco do evento. As atividades começaram às 7h30 e seguiram até as 21h, divididas entre os aparelhos da Ginástica Artística Feminina (GAF) — salto, trave, paralelas assimétricas e solo — e da Ginástica Artística Masculina (GAM) — cavalo com alças, argolas, barras paralelas, barra fixa, salto e solo.

"É uma alegria trazer pela primeira vez ao Recife um Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística nas categorias infantil e adulto. É a competição mais importante do nosso calendário, em um momento em que contamos com a participação de nossas medalhistas olímpicas, como Flávia Saraiva, Lorrane e Júlia Soares. Também teremos Caio Souza, Arthur Nory e outros grandes nomes que vão abrilhantar a semana no Geraldão, destacou Cândida Aragão, coordenadora da Confederação Brasileira de Ginástica.

"Espero que todos os recifenses aproveitem essa oportunidade. A ginástica saiu como um dos esportes mais vitoriosos dos últimos Jogos Olímpicos e vem alcançando resultados cada vez mais expressivos. A competição infantil terá transmissão gratuita pela TV CBG, no YouTube, e as finais adulta no sábado e domingo contarão com transmissão pelo Comitê Olímpico do Brasil", completou.

As disputas começam oficialmente na terça (2) e quarta (3) com as provas da categoria infantil, enquanto o adulto entra em ação no sábado (6) e domingo (7).

DOAÇÃO DE ALIMENTOS

Mesmo com a chuva na Região Metropolitana do Recife, o público marcou presença no Geraldão para acompanhar a nova geração da modalidade. As entradas para a aguardada competição foram esgotadas. Muitos espectadores já levaram um quilo de alimento não perecível, doação que será destinada ao Banco de Alimentos do Recife, iniciativa da Prefeitura que abastece instituições sociais da cidade.

"É uma ação importantíssima as pessoas trazerem um quilo de alimento, mesmo ainda não sendo obrigatório nas categorias infantis. Estamos criando uma cultura de doação. O Banco de Alimentos foi inaugurado em 2023 e, desde então, realizamos arrecadações em eventos. Já nas competições adultas, a entrega do alimento será obrigatória junto ao ingresso", explicou Felipe Soares, gerente de Nutrição da Prefeitura do Recife.

OLHARES DE UMA GIGANTE DA GINÁSTICA

Referência na modalidade, Georgette Vidor, coordenadora técnica de ginástica artística do Flamengo, também acompanhou o primeiro dia de treinos e reforçou a importância da base do clube carioca e também das demais equipes que irão disputar a competição no Recife.

Georgette é um dos maiores nomes da história da ginástica artística brasileira, responsável por formar gerações de atletas como Luisa Parente, Soraya Carvalho, Daniele Hypólito, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade, transformando o Flamengo em referência internacional na modalidade.

"A categoria infantil é a futura geração. Tem gente muito talentosa. É agora que conhecemos esses atletas para, lá na frente, torcer e pensar: ‘poxa, aquela criança que eu assisti hoje pode ser uma medalhista olímpica amanhã’. A gente (Flamengo) vem lutar para ganhar a competição, mas gosto muito de saber que hoje podemos não conquistar isso, pois é motivador para nós e também para os outros clubes. Eles também estão preparados e se empenharam bastante", destacou Georgette.

EQUIPE DO RECIFE

A Bello Salto, do Recife, é uma das equipes participantes do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. No primeiro dia de treinos, o foco foi alinhado com o propósito da academia: formar as pequenas ginastas para que possam competir em alto nível. O pensamento é focado na formação das pequenas atletas.

"Gostamos de dizer que trabalhamos com a base, para que as meninas possam evoluir de uma forma limpa. Formamos ginastas. As principais equipes que servem de inspiração para elas são Flamengo; São Bernardo, de São Paulo; o Cegin, do Paraná. Acredito que a disputa neste ano vai ser bem acirrada", expressou a técnica Clarissa Bello.