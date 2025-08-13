Rebeca Andrade diz que não disputará mais provas de solo; entenda

Maior medalhista olímpica do Brasil diz que a decisão é importante para manter sua saúde física

Rebeca Andrade conquistou quatro medalhas nas Olimpíadas de Paris, sendo uma de ouro, duas de prata e um bronze; e receberá um prêmio de R$ 826 mil que deverá ser declarado no Imposto de Renda (Crédito: Leandro Couri/Estado de Minas /D.A Press)

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade afirmou, nesta terça-feira (12/8), durante palestra no Rio Innovation Week, que não competirá mais provas no solo. Segundo a brasileira, o alto impacto da modalidade pode prejudicar sua preparação para os próximos mundiais.

“Tenho 21 anos de ginástica, é muito impacto. Foram cinco cirurgias no joelho. Parar de fazer solo vai me fazer continuar treinando por mais tempo. Isso é crucial para os próximos anos, temos pelo menos mais uma Olimpíada pela frente”, afirmou a ginasta.

Na Olímpiadas de Paris 2024, Rebeca conquistou quatro medalhas. Entre elas, o primeiro lugar no solo, seguida de Simone Biles e Jordan Chiles. Antes, havia conquistado o ouro na prova de salto e prata na individual geral durante os jogos de Tóquio 2020.

