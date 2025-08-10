Sensei nos tatames e pai: a parceria de Tevano e seu filho no judô e na vida

Carlos Tevano é Sensei e inspiração para Tevano Filho, judoca que aprendeu dentro de casa o potencial das artes marciais

Pai e filho na paixão pelo judô (Arquivo pessoal)

Em Garanhuns, no Agreste do estado, pai e filho são unidos pelo amor ao esporte. Carlos Tevano é Sensei e inspiração para Tevano Filho, judoca que aprendeu dentro de casa o potencial das artes marciais.

Gratidão a Deus e às pessoas que o ajudam, e respeito, dentro e fora do dojo, são as principais lições do mestre. Testemunhar alguém trilhando um caminho parecido nem sempre é simples, mas também pode ser muito gratificante: "Eu sei das conquistas, das experiências, das vivências. Um caminho árduo, mas muito prazeroso", explicou Tevano.

Referência nas artes marciais, Carlos Tevano é apoiado pelo Governo do Estado com o programa Bolsa Técnico, enquanto seu filho, Tevaninho, é beneficiado pelo Bolsa Atleta Pernambuco. Ambas iniciativas de incentivo ao esporte são pagas mensalmente para financiar as necessidades dos desportistas pernambucanos.

Por ser profissional de Educação Física e professor, Carlos Tevano já conhecia os benefícios do judô e ficou especialmente orgulhoso ao ver Tavaninho interessado e dedicado à atividade, mas não como uma obrigação profissional. "O incentivo à prática esportiva aconteceu desde cedo por uma opção nossa (dos pais), mas escolher ser atleta foi uma decisão que partiu dele", pontuou.

O Sensei enfatizou ainda, além das sabidas vantagens de estar com o corpo em movimento, as filosofias atribuídas ao judô: honra, lealdade e respeito.