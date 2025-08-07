UFC Rio confirma Charles Do Bronx em card principal do evento

O brasileiro volta aos ringues brasileiros, cinco anos após a participação no Fight Night em Brasília

Charles "Do Bronx" Oliveira (Divulgação/UFC)

O UFC do Rio de Janeiro contará com um dos maiores nomes do MMA da atualidade. Nesta quinta-feira (7/8), Charles “Do Bronx” Oliveira foi anunciado como lutador do card principal do evento de fight night, que será disputado em 11 de outubro, no Farmasi Arena. O confronto será contra Rafael Fiziev, pela categoria peso leve (até 70,3 quilos).

Esta será a primeira vez que Oliveira e Fiziev se enfrentam. O adversário azerbaijano tem 13 vitórias e quatro derrotas no Ultimate. Ele participou do evento de número 313, em março deste ano, na luta co-principal da noite, na qual perdeu para Justin Gaethje.

Este será o retorno do brasileiro ao UFC após o duelo contra Ilia Topuria, em 28 de junho deste ano. Na ocasião, Charles foi derrotado pelo espanhol e perdeu a chance de vencer o cinturão peso-leve, que estava vago desde a renúncia de Islam Makhachev.

CONFIRA MATÉRIA COMPLETA NO PORTAL DO METRÓPOLES