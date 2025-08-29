Brasileiro de Ginástica: Saiba como adquirir ingressos para a competição em Recife

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão (Rafael Vieira/DP Foto)

O Campeonato Brasileiro de Ginástica que acontecerá no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), em Recife, terá entrada gratuita. Os ingressos para o evento serão gratuitos, com check-in sendo realizado na plataforma do SYMPLA e com a entrega de 1kg de alimento não perecível, na entrada do Geraldão.

O evento contará com sete dias de treinamentos e competições, desde 31 de agosto até 07 de setembro, com categorias divididas em infantil e adulta. O início das atividades será neste domingo (31), às 7h. Grandes estrelas do esporte estarão presentes no torneio, para competir e também prestigiar outros atletas.

Em seu instagram, a Confederação Brasileira de Ginástica divulgou que os ingressos serão liberados às 10h do sábado (30), no SYMPLA.

No post, a CBG explica que a entrada no evento será realizada de forma gratuita, com check-in realizado no aplicativo SYMPLA + 1kg de alimento que deve ser entregue na entrada do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no dia do evento. O check-in + 1 kg de alimento é válido apenas para o sábado (6) e domingo (7), dias de competições da categoria adulta. Nos demais dias, apenas o kg de alimento não perecível é necessário. Os alimentos arrecadados no evento serão destinados para o Banco de Alimentos da cidade.