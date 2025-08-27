Recife recebe neste final de semana o Brasileiro de Ginástica Artística

Com apoio da Prefeitura do Recife, competição será realizada, a princípio, entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães

Júlia Soares, Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva, campeãs olímpicas brasileiras (RICARDO BUFOLIN / Panamericana Press / CBG)

Recife será palco de mais um grande evento esportivo nacional. O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística será sediado pela primeira vez na capital pernambucana dos dias 31 de agosto até 7 de setembro, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão). Os principais nomes da ginástica do país irão se reunir para disputar o principal torneio da modalidade.

A competição, realizada pela CBG, com apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, reunirá mais de 300 atletas, representando clubes de todas as regiões do país. A competição vai acontecer em quatro categorias: infantil feminina, infantil masculina, adulta feminina e adulta masculina.

Categorias:

1- GAF (Solo, salto sobre a mesa, barras assimétricas e trave)

2- GAM (Solo, cavalo com alças, argolas, salto, barras paralelas e barra fixa)

DATAS

- 31/08 a 03/09 - GAF (Infantil)

- 31/08 a 03/09 - GAM (Infantil)

- 03/09 A 07/09 - GAF (Adulta)

- 31/08 a 03/09 - GAM (Adulta)

As categorias infantis serão disputadas entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro. Para as categorias adultas, o torneio acontecerá entre os dias 4 e 7 de setembro.

A ginástica brasileira vive sua melhor fase dos últimos anos. Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, com as atletas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira conquistaram ao todo quatro medalhas olímpicas, com destaque para Rebeca que participou das quatro conquistas, se tornando a maior medalhista olímpica do país.







