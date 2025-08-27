Andreza Muniz representa Pernambuco no Mundial de Jiu-Jitsu em Las Vegas

Pernambucana Andreza Muniz (Divulgação)

A pernambucana Andreza Muniz, da equipe Andrade Team, será uma das representantes do estado no Campeonato Mundial Master de Jiu-Jitsu 2025, promovido pela IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation). O evento acontece entre os dias 28 e 30 de agosto, no renomado Westgate Las Vegas Resort & Casino, em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Andreza competirá na categoria peso pena, divisão Master 3. A atleta chega ao torneio com um histórico impressionante: é tetracampeã brasileira, campeã mundial, e acumula mais de 70 títulos regionais, consolidando-se como uma das mais respeitadas competidoras do Jiu-Jitsu brasileiro.

“Representar Pernambuco em um evento de tamanha importância é uma honra. Estou focada e determinada a trazer mais essa conquista para o nosso estado e mostrar a força do Jiu-Jitsu nordestino nos tatames internacionais”, declarou Andreza.

O Mundial Master de Jiu-Jitsu é considerado o maior torneio para atletas veteranos do mundo, reunindo competidores experientes e consagrados, de diferentes países. Além das disputas no Gi (com kimono), o evento inclui também competições No-Gi (sem kimono), tornando-se uma vitrine global do Jiu-Jitsu em diferentes estilos e modalidades.

Participar de um torneio internacional como este é não apenas uma oportunidade de competição, mas também um momento de intercâmbio técnico e cultural, permitindo que atletas como Andreza se conectem com a elite mundial do esporte. A presença de uma atleta pernambucana de destaque reforça a força do estado no cenário nacional e internacional, inspirando novos talentos na região.

Andreza Muniz representa um exemplo de dedicação, disciplina e amor pelo Jiu-Jitsu. Com sua trajetória consolidada e seu espírito competitivo, ela busca mais um título que entrará para a história do esporte em Pernambuco, reafirmando seu legado de excelência e superação.

Serviço

Evento: Campeonato Mundial Master de Jiu-Jitsu 2025

Data: 28 a 30 de agosto de 2025

Local: Westgate Las Vegas Resort & Casino – Las Vegas, Nevada, EUA

Atleta: Andreza Muniz (Andrade Team – Pernambuco)

Categoria: Faixa Marrom | Peso Pena | Master 3

Transmissão: FloGrappling (plataforma oficial da IBJJF)

