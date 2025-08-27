Basquete: classificado, Brasil perde para os EUA na Copa América

Seleção Brasileira já estava classificada para as quartas da Copa América. Equipe encara a República Dominicana na próxima fase

Seleção Brasileira de Basquete (Divulgação/FIBA)

A Seleção Brasileira perdeu a invencibilidade na Copa América de Basquete. Em jogo disputado na noite dessa terça-feira (26/8), na Nicarágua, a equipe verde e amarela foi superada pelos Estados Unidos por 90 x 78, avançando na 3ª posição do Grupo A.

Alguns dos principais jogadores do elenco brasileiro foram poupados, como Georginho e Vitor Benite. Vale lembrar que ambos se recuperam de lesão, de olho nas quartas de final.

O principal cestinha brasileiro no jogo foi Bruno Caboclo, com 21 pontos, um a menos que Javonte Smart, dos Estados Unidos.

Comandado pelo técnico Aleksandar Petrovic, o Brasil já havia vencido os dois primeiros jogos na competição, diante do Uruguai (81 x 76) e Bahamas (84 x 66), garantindo a classificação. Nas quartas de final, a equipe encara a República Dominicana.

