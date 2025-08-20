Carateca da ABECC é contemplado pelo Passaporte Esportivo e vai disputar Pan do Paraguai

Thais Melo, coordenadora geral da ABECC, e o carateca Miguel Leão (Divulgação)

Uma das principais formadoras de atletas, em Pernambuco, nas modalidades judô, karatê e taekwondo, a Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) foi mais uma vez contemplada pelo Programa Esportivo. Graças à iniciativa do Governo do Estado, que oferece passagens aéreas, atletas e técnicos da equipe do projeto social têm conseguido representar o Estado em competições nacionais e internacionais.

"Estou muito feliz em vestir a camisa da ABECC, de Pernambuco e do Brasil na minha primeira competição internacional. Também será minha estreia em outro país. Além de ser a realização de um sonho, essa conquista é fruto de um trabalho construído por várias mãos. Não faltarão dedicação e garra para trazer uma medalha e coroar ainda mais o esforço de todos que fazem parte da Associação”, destacou Miguel Leão, de 15 anos, que se prepara para a disputa do Pan-Americano de Karatê, que acontece no Paraguai, neste mês.

Thais Melo, coordenadora geral da ABECC ressaltou a importância do Passaporte Esportivo: "Com o apoio do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Esportes, temos condições de investir ainda mais nos nossos atletas. O passaporte esportivo nos possibilita estender a assistência nas áreas esportivas e social, além de possibilitar um intercâmbio cultural para os jovens que vivem em área de grande vulnerabilidade social. São experiências que ficarão guardadas positivamente na vida deles", disse a gestora, no Palácio do Campo das Princesas, durante o evento de divulgação dos nomes dos novos contemplados pelo programa.

"Agradeço à governadora Raquel Lyra, à vice Priscila Krause e à secretária Ivete Lacerda pela atenção especial que dão à causa", concluiu.