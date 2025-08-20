Meia Maratona Eu Amo Recife chega à 12ª edição com largada inédita no Marco Zero

Meia Maratona Eu Amo Recife chega à 12ª edição (Foco Radical/Divulgação)

O coração do Recife será o novo “palco” da Meia Maratona Eu Amo Recife, um dos eventos esportivos mais importantes da capital pernambucana, que chega à sua 12ª edição no dia 27 de setembro, com largada inédita no Marco Zero, na Avenida Alfredo Lisboa, às 18h. Uma das corridas mais tradicionais do estado, a prova deve reunir cerca de 7 mil participantes, superando o público da edição anterior e reforçando o compromisso com o fomento ao turismo, à cultura e à promoção da qualidade de vida na cidade. Este ano, a corrida apresenta o slogan “Recife corre o mundo, o mundo corre aqui”, posicionando a capital como uma cidade cosmopolita e acolhedora.

A Eu Amo Recife é aberta a todos os níveis de corredores, do iniciante ao pelotão de elite, com percursos de 21 km, 10 km e 5 km. Ao longo do trajeto, os atletas serão embalados por 11 atrações culturais, como forró, frevo e maracatu, reafirmando a sua identidade recifense.

Nesta edição, a prova foi selecionada como uma das cinco corridas no Brasil a integrar as comemorações dos 50 anos da Olympikus. Outra novidade é que cada percurso contará com camisa e medalha exclusivas, inspiradas em animais-símbolos da cidade: caranguejo (5 km), capivara (10 km) e tubarão (21 km).

“A Meia Maratona Eu Amo Recife já é um marco no calendário esportivo nacional e, este ano, trazemos uma edição ainda mais especial, com largada no coração da cidade e a integração às comemorações dos 50 anos da Olympikus. Mais do que uma prova, é uma celebração da nossa cultura e da paixão pelo esporte”, destaca Eduardo Couceiro, diretor-presidente do Instituto Incentiva, organizador do evento.

Expo Run - A edição 2025 marca também a estreia da Expo Run, feira temática dedicada ao universo das corridas, que será realizada nos dias 24, 25 e 26 de setembro, na Avenida Rio Branco, das 12h às 20h. Além de palestras e expositores, o espaço será o ponto oficial para retirada dos kits dos atletas. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial: www.euamorecife.com.br.

A Meia Maratona Eu Amo Recife 2025 tem o patrocínio da Olympikus, Prefeitura do Recife – por meio da Secretaria de Esportes -, CrediAmigo, Banco do Nordeste do Brasil e Governo Federal; apoio do Recentro e do Portal SouCorredor; e realização do Instituto Incentiva.



Serviço:

Meia Maratona Eu Amo Recife 2025

Data: 27 de setembro de 2025

Horário: 18h

Largada: Marco Zero – Avenida Alfredo Lisboa – Recife/PE

Percursos: 21 km, 10 km e 5 km

Inscrições: www.euamorecife.com.br | soucorredor.com.br

Expo Run: 24, 25 e 26 de setembro – Avenida Rio Branco – 12h às 20h