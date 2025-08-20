Circuito da Maratona do Rio confirma etapas em Belo Horizonte e Recife; veja como comprar

Clientes terão pré-venda exclusiva e benefícios especiais nas provas de 28 de setembro, na capital mineira, e em 2 de novembro na cidade pernambucana

Maratona do Rio (Divulgação)

O Circuito adidas MDR, novo projeto itinerante da Maratona do Rio em parceria com a Adidas, está pronto para levar a energia da corrida de rua a diferentes cidades brasileiras, unindo performance, cultura local e entretenimento.

Em 2025, o Itaú Uniclass será o banco oficial das etapas de Belo Horizonte e do Recife, além de ser apresentador da etapa mineira do evento, reforçando o compromisso da marca em promover experiências esportivas de qualidade e incentivar o esporte em todo o país.

Com um histórico consistente de apoio às corridas de rua, incluindo a própria Maratona do Rio e provas icônicas no calendário nacional, o Itaú Uniclass amplia sua presença no segmento com benefícios exclusivos para os clientes nas duas etapas já confirmadas do circuito: pré-venda antecipada e 20% de desconto na inscrição, além de vantagens adicionais disponíveis no site do banco.

Calendário confirmado:

28 de setembro – Belo Horizonte: largada e chegada na Praça da Estação, no Centro. Percursos de 5K e 10K, explorando a altimetria desafiadora e a riqueza histórica da capital mineira.

02 de novembro – Recife: percursos de 6K e 12K pela orla de Boa Viagem, com largada e chegada no Parque Dona Lindu, proporcionando uma experiência única à beira-mar.

As inscrições para clientes Itaú Uniclass abrem em 18 de agosto, ao meio-dia, pelos canais oficiais do evento. O público geral poderá se inscrever a partir de 20 de agosto, também ao meio-dia.

Mais do que provas, o Circuito adidas MDR oferece um conceito de evento que combina corrida de rua, festival pós-prova, ativações de marca, sistema de gamificação, rankings e experiências exclusivas, incentivando a jornada de preparação rumo aos 21K e 42K da Maratona do Rio 2026.

“Essas novas etapas fortalecem ainda mais nossa presença no território das corridas, permitindo que o Uniclass esteja próximo de mais clientes e em mais lugares, os ajudando a chegar lá. Nosso foco é oferecer benefícios reais para que eles cheguem mais longe, não só na corrida, mas em cada conquista pessoal”, afirma Rodrigo Baia, head da operação de varejo de agências do Itaú Unibanco.

“Estar presente no universo das corridas vai muito além de patrocinar provas. É sobre estar junto em cada passo, incentivando metas e entregando experiências que tornem essa jornada mais completa e memorável. No Circuito MDR, expandimos nossa atuação para conectar ainda mais pessoas a momentos de lazer, saúde e superação, trazendo 20% de desconto na inscrição além de diversos outros benefícios perenes, que podem ser encontrados em nosso site www.itau.com.br/uniclass/beneficios”, complementa.

Sobre o Circuito adidas MDR

A Maratona do Rio e a adidas vão conectar o Brasil por meio da corrida de rua. O Circuito adidas MDR será realizado entre 2025 e 2026 com 5 etapas. Visando a preparação dos corredores para as provas de 21K e 42K da Maratona do Rio 2026, as etapas do Circuito adidas MDR terão distâncias progressivas a cada etapa, além de um sistema interativo e gamificado de pontuação e benefícios para incentivar corredores e assessorias em suas jornadas. A adidas é a Marca Esportiva Oficial do evento e o Itaú Uniclass é o Banco Oficial. Patrocínio Master de Corona Cero - por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, via Secretaria de Esporte e Lazer. O Strava assina como parceiro da rota oficial. O Circuito adidas MDR é uma produção da Spiridon e da Dream Factory.