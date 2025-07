FMO/Português atropela o Sport e conquista 15º título brasileiro de handebol

Equipe lusa conquistou seu 15º título do Campeonato Brasileiro Adulto Feminino de Handebol com autoridade: vitória por 35 a 19 sobre o Sport

Português venceu a competição (Divulgação)

O FMO/Português segue soberano no cenário nacional. No último domingo (27), em Salvador, a equipe conquistou seu 15º título do Campeonato Brasileiro Adulto Feminino de Handebol com autoridade: vitória por 35 a 19 sobre o arquirrival Sport, coroando uma campanha impecável e invicta.

Foram cinco jogos e cinco vitórias, todas com ampla vantagem no placar — um domínio que impressionou até mesmo o técnico Cristiano Rocha. “Queríamos muito esse título. São 15 conquistas nacionais na categoria adulta, e essa veio com atuações seguras e consistentes. A equipe está de parabéns pelo desempenho”, celebrou o treinador.

Na final, a armadora Raquel Ladeia brilhou com sete gols e foi eleita a MVP da competição. Ao lado dela, Letícia Lins (goleira), Jamily Feliz (ponta esquerda) e Ana Karolina (ponta direita) também foram destaques e integraram a seleção do campeonato, reforçando a força coletiva do elenco luso.

“Tivemos uma preparação muito sólida e um grupo extremamente qualificado. Conseguimos impor nosso ritmo desde o início e mostramos por que o FMO/Português é uma referência no handebol brasileiro”, completou Cristiano.

Com o título na bagagem, o FMO/Português já mira a próxima missão: a Liga Nacional de Handebol, que já tem a próxima fase marcada para setembro, em Lajes (SC). A equipe chega embalada e com moral elevada para buscar mais um troféu.

Domínio também na base

O domingo foi ainda mais especial para o clube. Além da conquista no adulto, o FMO/Português também levantou a taça da Copa Nordeste Infantil de Handebol — novamente superando o Sport na decisão. Um sinal claro de que o futuro da equipe está em boas mãos.