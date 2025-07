Atalanta representa Pernambuco com bronze no Panamericano de Surf na Guatemala

Atalanta Batista, atleta pernambucana (Divulgação)

O Festival Pan-Americano de Surf, realizado de 3 a 13 de julho, na Guatemala, foi palco para a conquista da medalha de bronze pela pernambucana Atalanta Batista. A deslumbrante praia do Rosário é conhecida por suas ondas tubulares, com picos concorridos por surfistas de todo o mundo. O evento reúne os melhores atletas de diversas modalidades esportivas do continente, promovendo não apenas a competição, mas também o intercâmbio cultural entre países participantes.



A surfista, criada nas ondas de Maracaípe, em Ipojuca, reconheceu o apoio essencial que recebeu através do Bolsa Atleta e Passaporte Esportivo, programas de Incentivo ao Esporte do Governo de Pernambuco: “Esse suporte foi crucial, garantindo que tivéssemos as passagens e as condições necessárias para competir. Sou profundamente grato por esse investimento no esporte e no desenvolvimento de atletas”.

A atleta coleciona grandes conquistas, sendo três vezes campeã sul-americana e sete vezes campeã brasileira, mas cada medalha conta. “Essa conquista é um reflexo do meu esforço, dedicação e paixão pelo esporte, e representa um grande passo na minha trajetória”, comemorou Atalanta Batista.

"Estar aqui no Pan-Americano de Surf é uma experiência única. Estou aprendendo muito, desafiando a mim mesmo a cada onda, e é uma honra representar meu país, meu estado e minha cidade. Cada momento aqui me inspira a continuar lutando pelos meus sonhos”, destacou a surfista.

O Bolsa Atleta Pernambuco patrocina individualmente atletas com valores de até R$ 2,5 mensais, enquanto o programa Passaporte Pernambuco garante as viagens até as competições.