ABECC conquista três medalhas no Sul-Americano e consolida sua posição no cenário nacional do karatê

Medalhistas da ABECC no Sul-Americano de Karatê (Divulgação)

A Associação Beneficente Esportiva Criança Cidadã (ABECC) fez bem o dever de casa e garantiu três pódios no Sul-Americano de Karatê que movimentou o Recife, nos últimos dias. Miguel Leão foi o destaque da equipe, conquistando a terceira colocação na competição que reuniu atletas de várias nacionalidades no Geraldão. Com o bronze, já no seu primeiro ano de Seleção Brasileira, ele assegurou vaga para o Pan-Americano Sub-16, que será disputado, no Paraguai, no próximos mês.

Assim como Leão, Lucas Bispo e Cailane Alcantâra também fizeram bonito e conquistaram mais duas medalhas de bronze para a ABECC, que tem se destacado no cenário nacional como um celeiro de campeões: “Os resultados são frutos do trabalho realizado com muita seriedade, planejamento e dedicação. Recebemos da ABECC a estrutura necessária para focar exclusivamente nos treinos e competições”, destacou a técnica Vanessa Araújo, que integra a comissão técnica do Brasil.

Taekwondo

Seguindo a rota dos bons resultados, o Taekwondo brilhou no Regional Nordeste da modalidade, que aconteceu, em João Pessoa. Desta vez, Luiz Felipe foi o principal nome, sagrando-se campeão invicto. Ele venceu todos os rounds das quatro lutas que disputou. No total foram 17 medalhas, sendo nove de ouro, uma de prata e quatro de bronze. O desempenho da ABECC foi fundamental para que Pernambuco trouxesse na bagagem o título de campeão geral.

“As conquistas esportivas refletem o esforço de todos que fazem a ABECC, mas o maior troféu é formar um cidadão preparado para vencer os desafios da vida”, ressaltou a coordenadora geral da ABECC, Thais Melo.