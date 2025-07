Ex-goleiro da Seleção Brasileira é denunciado por violência psicológica

Ex-goleiro Helton teve passagem pelo Porto (VALERY HACHE / AFP)

O ex-goleiro Helton, com passagens pela Seleção Brasileira, Vasco e Porto, foi acusado de violência doméstica em Portugal. A denúncia surgiu de uma mulher com quem o arqueiro manteve um relacionamento extraconjugal por dez anos. O Ministério Público acatou a denúncia e Helton será julgado pelas autoridades do país.

Agora, o atleta responderá criminalmente no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), no Porto. Caso acontecesse no Brasil, ele seria julgado pela Lei Maria da Penha, porém, em Portugal, Helton poderá ser condenado por “maus-tratos simples”. A pena pode variar de dois a oito anos de prisão.

Segundo o portal Público, do país europeu, o MP ouviu uma série de testemunhas, além da vítima. As autoridades do local realizaram o pedido de busca e apreensão na casa do acusado.

