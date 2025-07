Recife recebe etapa NE da Champions Ligay e celebra diversidade no esporte

Três times disputaram a competição (André Rick/Divulgação)

Recife foi palco, no último sábado (05/07), da etapa Nordeste da Champions Ligay 2025, maior campeonato nacional de futebol LGBTQIAPN+ do Brasil. Realizado no PSG Academy Recife, na Imbiribeira, o torneio reuniu equipes da Bahia, Ceará e Pernambuco em uma disputa eletrizante e cheia de representatividade.

Disputado na modalidade futebol 7, o torneio teve caráter classificatório: campeão e vice garantiram vaga na Champions Ligay Nacional, que será realizada em São Paulo, nos dias 29 e 30 de novembro, reunindo 20 equipes, mais de 500 atletas e cerca de 90 integrantes de comissões técnicas de todo o Brasil.

A etapa contou com realização da Ligay Nacional de Futebol, apoio institucional da Secretaria de Esportes de Pernambuco, representada pela secretária Ivaneide Dantas, e da Prefeitura do Recife, com presença de Wallyson Souza, da GLOS (Gerência da Livre Orientação Sexual). As participações reforçam o compromisso do poder público com o esporte como ferramenta de inclusão e combate à LGBTfobia.

Invicto, o Tietas da Bahia conquistou o título da etapa regional. O atleta Matheus, do time baiano, foi o grande nome da competição, levando os prêmios de melhor jogador e artilheiro, com 3 gols marcados. Samuel Mota, dos Cangayceiros (CE), foi eleito melhor treinador, enquanto o goleiro Gabriel Iuli, do Tropicats (PE), foi destaque como melhor goleiro.

O evento também teve forte presença artística e cultural, com performances e presenças de Sayuri Heiwa, Veveta Brasil, Britnney Hill, Salário Mínimo e Mayven Hoax, que garantiram um clima de celebração e orgulho nas arquibancadas.

Para Manoel Sousa, representante do Tropicats (PE) e um dos articuladores da etapa Nordeste, “a Ligay é um espaço de afirmação, de resistência e de amor pelo futebol. Reunir atletas nordestinos em uma competição como essa é dar visibilidade, dignidade e orgulho para nossas comunidades.”

A próxima parada da Champions Ligay será a grande final nacional, em novembro, em São Paulo.

Resultados:

Jogo 01 – Tietas (BA) 2x1 Tropicats (PE)

Jogo 02 – Tietas (BA) 1x0 Cangayceiros (CE)

Jogo 03 – Tropicats (PE) 1x3 Cangayceiros (CE)

Final – Tietas (BA) 2x1 Cangayceiros (CE)